Almeyda quiere a Galindo como asesor deportivo en Chivas

Chivas busca un asesor deportivo y no un director deportivo como tal, esto es, alguien que ayude a Matías Almeyda en las tareas que ya no puede cumplir al ser el mánager deportivo del Guadalajara y que no quiera dirigir al primer equipo, que no le haga sombra al entrenador. Es sabido que la directiva ha entablado conversaciones con diversos personajes, como Francisco Gabriel de Anda, actual comentarista para una cadena deportiva, sin embargo el propio Matías Almeyda solicitó que se negociara con Benjamín Galindo, un personaje identificado con el Rebaño Sagrado, aunque hoy en día todo tipo de movimientos están detenidos.

''Yo me junté con Jorge (Vergara) y con Benjamín Galindo y todo quedó en 'stand by', la idea era traer a Benjamín, es una persona que jugó en el club, que dio muchas cosas importantes, fue entrenador, conoce muy bien lo que es Chivas por dentro y por fuera y después no sé si Jorge o Higuera se habrán reunido con otras personas''.

''En realidad es una persona que venga a colaborar con muchos temas, no solamente sentarnos a que nos pregunte cómo va el equipo, hay muchos temas por resolver y al haberme hecho cargo yo de esos temas, hay un momento que no puedo seguir, por eso necesito de un asesor, consultar la parte futbolística, yo tengo a siete personas y no necesito a nadie en cuerpo técnico'', dijo Matías Almeyda.

