Almeyda considera que VAR le habría dado más títulos con Chivas

El entrenador de Earthquakes de San José, el argentino Matías Almeyda, consideró que si hubiera habido VAR (Video Asistente Arbitral) durante su etapa en Chivas, podría haber ganado más campeonatos.

"Si hubiera habido VAR, hubiéramos tenido más posibilidades en otros torneos, menos mal que no había VAR, porque creo que hubiéramos ganado dos torneos", comentó para un canal deportivo.

Posteriormente, el exentrenador de los tapatíos ahondó en jugadas puntuales durante los torneos que dirigió en México, enfatizando que con ayuda de la tecnología podría haber tenido mayores éxitos.

"Creo que durante ese campeonato nos fracturaron a un jugador, no nos cobraron algunos penales, en el campeonato anterior en el que nos elimina el América creo que no nos cobraron un gol, no nos cobraron penales, seguramente si hubiera estado el VAR, habría que ver qué hubiese pasado con ese supuesto penal", culminó.

AJ