¿Qué ha pasado con los jugadores campeones con Chivas en el Clausura 2017?

Este jueves se cumplen tres años de aquel 28 de mayo del 2017, donde el Guadalajara ante su gente en el Estadio Akron, levantó el título número 12 de liga en su historia al derrotar a Tigres en la final del Clausura 2017, de la mano del técnico Matías Almeyda y un plantel con una mezcla de juventud y experiencia.

Sin embargo de los jugadores que festejaron aquel campeonato, la realidad es que son muy pocos los elementos que se mantienen con la playera rojiblanca y otros tuvieron que tomar un camino distinto, provocando la tristeza de aficionados que aún los extrañan.

A continuación, te contamos qué fue de los jugadores que consiguieron la estrella más reciente para el Rebaño.

Titulares:

Rodolfo Cota: Después del título se quedó dos torneos más con el Guadalajara, sin embargo siempre estuvo a préstamo por parte de Grupo Pachuca y en el redil no lograron llegar a un acuerdo para su compra definitiva. Hoy, el arquero juega para el León, pero cada que visita el Estadio Akron sigue siendo aplaudido por la afición que no olvida su paso por el equipo.

Jesús Sánchez: El "Chapito" se mantiene en el club y se ha logrado convertir en uno de los referentes del equipo, pues a pesar del paso de los torneos, el lateral sigue siendo titular pese a que también ha sido atacado por distintas lesiones.

Jair Pereira: El "Comandante" logró una conexión importante con la afición, siendo de los líderes y capitanes del vestidor rojiblanco, sin embargo, con la administración anterior del Guadalajara no pudo llegar a un acuerdo para una renovación de contrato y pese a que expresaba su intención de retirarse con los tapatíos, terminó firmando con los Gallos Blancos del Querétaro, donde juega actualmente.

Oswaldo Alanís: Después del título, tuvo un paso por Europa por el Real Oviedo de España, y al no tener el éxito deseado, regresó a el Guadalajara para el Apertura 2019. Con Luis Fernando Tena al frente del equipo, el defensa perdió protagonismo y actualmente está cedido al San Jose Earthquakes de la MLS.

Edwin Hernández: Dueño absoluto de la lateral izquierda en aquel campeonato, salió del equipo para el Clausura 2019 al Pachuca, sin embargo al no tener tantas oportunidades en la Liga MX, tomó la oportunidad de ir a la segunda división de España con el Unión Deportiva Salamanca, donde juega actualmente.

Carlos Salcido: Pese a que se pensaba que concluiría con su carrera como rojiblanco, Salcido jugó para los Tiburones Rojos de Veracruz para el Clausura 2019, donde un torneo después finalizaría su trayectoria, curiosamente, jugando contra el Rebaño. Recientemente fue nombrado presidente de la nueva Liga de Balompié Mexicano.

José Juan Vázquez: El "Gallito" anotó el gol con el que Chivas amarró el título en aquella final, sin embargo salió vendido al Santos Laguna para el Clausura 2018 donde también se proclamó campeón. Para el Clausura 2020, concretó su regreso al equipo rojiblanco, donde a pesar de no ser titular indiscutible, ha logrado revivir la conexión que tenía con la afición.

Orbelín Pineda: De los jugadores más destacados de aquel título, la última vez que lo vimos como jugador de Chivas fue en el Mundial de Clubes 2018, para después salir vendido al Cruz Azul, a donde pertenece hoy en día.

Néstor Calderón: El "Avión" se convirtió en pieza clave de aquella Liguilla, pese a que en fase regular no era titular indiscutible. Una vez que su préstamo con el equipo rojiblanco terminó, los tapatíos no quisieron comprarlo y tuvo un paso por Pumas y en el Unión Deportiva Salamanca de España. Hoy no está registrado con ningún equipo.

Rodolfo Pizarro: Su salida fue la que quizá más le ha dolido a la afición de aquel plantel, pues cuando se convertía en referente se fue vendido a los Rayados de Monterrey. A principios de este año fue adquirido por el Inter de Miami de la MLS, sin embargo, el mexicano sigue expresando su amor por el equipo rojiblanco y sus intenciones de regresar algún día.

Alan Pulido: Otro elemento fundamental en la última gran época del Guadalajara, en el Apertura 2019 cumplió el sueño de ser campeón de goleo en liga con el club, para después concretar su salida a la MLS con el Sporting Kansas City. El atacante es otro de los que ha declarado su deseo de regresar en el futuro.



Suplentes:

Miguel Jiménez: Luego de que no pudo conseguir la titularidad tras la salida de Rodolfo Cota, pidió emigrar de Chivas para tener más minutos de juego, siendo cedido al Támpico Madero del Ascenso MX, división que estará suspendida mínimo tres años, por lo que su futuro es incierto.

Carlos Fierro: Se fue del equipo en el Clausura 2018 vendido al Cruz Azul, para después emigrar al Monarcas Morelia. Hoy juega para el San José Earthquakes de la MLS.

Ángel Zaldívar: En el Clausura 2019 salió a préstamo a Rayados de Monterrey, donde jugó el Mundial de Clubes y logró otro título de Liga MX. En el recientemente cancelado Clausura 2020 jugó para el Puebla, aunque deberá reportar con el equipo para definir su futuro, pues sus derechos federativos aún son de los tapatíos.

Hedgardo Marín: De los jugadores más criticados por la afición en sus últimas apariciones con el equipo, fue prestado a los Mineros de Zacatecas, siendo otro elemento a la expectativa de su futuro tras la desaparición de la categoría.

Michael Pérez: Una de las mayores promesas del club. Después de que fue campeón de la Concachampions en 2018, su nivel de juego fue de más a menos y actualmente está en condición de préstamo con los Gallos Blancos del Querétaro.

Miguel Ponce: Se mantiene con el equipo y es titular indiscutible en la lateral izquierda bajo el mando de Luis Fernando Tena, pese a la competencia interna con Cristian "Chicote" Calderón.

Javier Eduardo López: Otro elemento aún vigente con el Rebaño. Sus actuaciones han causado opiniones divididas en la afición, pues unos confían en su potencial y otros consideran que ya tuvo muchas oportunidades para consolidarse. Está en proceso de renovar su contrato, el cual concluye en diciembre.

*Isaác Brizuela: No estuvo convocado debido a que estaba lesionado, sin embargo es otro de los jugadores de aquel plantel que se mantienen activos en el equipo.

