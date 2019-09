Alfonso Sosa habla tras su despido del Atlético San Luis

Luego de que se diera a conocer de manera sorpresiva su despido del Atlético de San Luis, el técnico mexicano Alfonso Sosa habló sobre las declaraciones del presidente del equipo, Alberto Marrero, y señaló que la supuesta ''falta de respeto'' que habría provocado su cese era un invento por parte de la directiva.

''Yo quería escuchar primeramente algún comunicado por parte de la directiva, y una vez que lo escuché fue lo que más me incomodó. Y si hay algo que tengo que cuidar es mi integridad (...) mi carrera es intachable, eso no está a discusión, y el hecho de que se inventen cosas, porque finalmente es un invento esta situación, me pone mal y por supuesto que no lo voy a permitir'', dijo el entrenador durante su aparición la noche del jueves en el programa ''Futbol Picante''.

"Las falta de respeto no las conozco..."



Las palabras de #SosaEnPicante, tras su salida del Atlético de San Luis



ESPN 2���� / Deportes ���� pic.twitter.com/6y9Wgc913G — Futbol Picante (@futpicante) September 6, 2019

Reconoce que sí tuvo diferencias con directivos del equipo sanluisino, sin embargo, no eran para que lo separaran de su cargo.

''En realidad no las conozco, la falta de respeto no la conozco. Yo había entendido que si el equipo estaba en buen momento, estabilizado, entendiendo que la prioridad era mantenernos en Primera División, teníamos las condiciones dadas para que el proyecto continuara''.

''Después ocurrieron algunas cosas que para mí en lo deportivo son normales, diferencias que se arreglaban en dos o tres minutos, y eso es lo que provoca, a pesar de que yo estaba amarrado, porque a partir de que se hace oficial el comunicado empecé a recibir llamadas de qué había pasado y no lo sabíamos''.

Para el entrenador, la unión era importante, cosa que se trabajó desde que llegó al equipo.

"Cuesta mucho mantener un vestidor, lo puedes hacer uno, dos o tres meses, pero lo construyes de base de tener acciones coherentes", indicó.

Y al final, sentenció que se va con la conciencia tranquila, y que si Alberto Marrero tuviera o no que dar una explicación eso le correspondería a él.

''La gente que me conoce sabe cómo trabajo'', expresó.

OF