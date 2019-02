Alexis Vega peleará con Alan Pulido el título de goleo

En el redil las cosas están bien y andan de buenas. El delantero Alexis Vega, quien se destapó el pasado fin de semana ante el Atlas con un Hat-Trick, quiere mantener la inercia goleadora aunque en caso que no le toque a él, colaborar con Alan Pulido, porque en el Clásico Tapatío precisó, ''él se sacrificó mucho para que yo anotara''.

Y es que Vega tiene una meta en común con Pulido, la cual está firme y no tiene duda alguna que lograrán concretar si continúan con el mismo entendimiento colectivo e individual, que es pelear por el título de goleo del Clausura 2019.

''Desde que llegué sabía que el primer gol sería complicado, pero lo trabajé y llegó. Quiero seguir por el mismo camino, sé de mi capacidad, quiero hacer más goles y ser un referente en el equipo. Me satisface que un compañero como Alan Pulido se refiera a mí de buena manera, alegra mucho siempre a cualquier jugador, se le regresa porque el sentimiento es el mismo y lo admiro mucho. Los dos nos estaremos ayudando para seguir haciendo goles y que el campeonato de goleo, nos daría mucha alegría a cualquiera de los dos''.

Dice Vega estar consciente de la grandeza que tiene el Guadalajara, motivo por el cual trabaja a tope porque desde que llegó, sabía que haciendo bien las cosas, la Selección nacional estaría a tiro de piedra y ya lo comprobó, ahora deberá continuar por el mismo camino del trabajo, porque lo difícil no es llegar, sino mantenerse.

''Es una institución muy seria y grande Chivas, merece todo el sacrificio. Hubo jugadores muy importantes que pasaron por aquí (Luis García, Carlos Hermosillo, Jared Borgetti, entre otros) y siempre hubo presión desde que llegué, fueron difíciles las seis jornadas en las que no pude marcar, se notaba en los partidos anteriores que había posibilidades para anotar pero se me negada el gol. Hubo un momento que me pregunté ¿por qué no entra? Pero el cuerpo técnico me dio la confianza y muy agradecido con eso, que me dio la tranquilidad de marcarle al Atlas''.

El delantero mencionó que el trabajo que tiene Chivas realizado lo han podido reflejar en puntos, esto debido a la gran lealtad que existe en la plantilla para un buen colectivo que al final, dará buenos frutos en lo individual y es ahí donde él y Pulido, deben apretar para estar peleando por el título de goleo.

