Alexis Vega pasa de la frustración, a la alegría

Luego de hacerle tres goles al Atlas el torneo pasado, Alexis Vega no volvió a aparecer con Chivas. Ahora todo es diferente, ya que tras marcar los dos goles con los que los rojiblancos le ganaron 2-1 al Santos en la Copa MX , dice que va por la titularidad en la Liga MX, ya que ha recobrado la confianza.

"Desde que llegué de Selección me tuvieron trabajando aparte, pero seguiremos buscando, esperando un puesto. Tengo que seguir entrenando, trabajando fuerte porque sé que se me van a seguir presentando oportunidades de gol, en la semana seguir afinando y espero el fin de semana, con el apoyo de mis compañeros se me dará oportunidad de volver a marcar".

La ilusión ahora de Vega está en ganarse un puesto en el 11 estelar, así que si el técnico Tomás Boy le da minutos ante San Luis, haciendo gol saben que ganará terreno poco a poco.

���� ¿Estamos de acuerdo en que no necesitamos encuesta, ChivaHermanos? ��



�� ¡@Alexis_Vega9, eres el jugador @PUMAmexico del partido! ������ pic.twitter.com/3b3iDNdZ4k — CHIVAS (@Chivas) August 8, 2019

"A buscar una racha goleadora. Uno trabaja para demostrarle al profesor que también nosotros los jóvenes podemos aportarle mucho. Respeto mucho a Alan Pulido, a Oribe Peralta, jugadores de mucha experiencia y es una competencia muy sana. El que esté mejor jugará".

