El compromiso de Alexis Vega con Chivas duró poco más de dos meses. En julio pasado el delantero aseguró que se encontraba en la parte más madura de su carrera, sin embargo este martes el Guadalajara anunció que ha separado al delantero por temas de indisciplina.

Sin explicar qué fue lo que pasó, el conjunto rojiblanco dio a conocer que tanto Alexis como Cristian Calderón y Raúl Martínez estarán alejados del primer equipo hasta nuevo aviso, y esto vino a contrastar con las palabras que el jugador concedió para TUDN hace un par de meses.

“Entré en razón y tengo que ser lo más profesional que pueda en lo que me queda de carrera. Ahora estoy llegando más temprano para tratarme de la mejor manera, me quedo más tarde para ir al gimnasio y hacer trabajos específicos que me ponen los fisioterapeutas. Eso es lo que me va ayudar muchísimo para seguir jugando”.

“Estaba platicando con mi esposa que ya llevaba tiempo sin hacer alguna tontería, y yo creo que cuando llegué era más inmaduro, tenía 21 años y no sabía lo que era bueno o era malo, pero ahora que ya te envuelves sabes de lo que se trata. Pauno me ha regañado bastante, antes llegaba tarde a la charla, a la comida, él me cambió esos hábitos y me dijo que me consideraba un líder. Ya tuve un paso malo con muchos errores, pero ahora quiero hacerlo de la mejor manera”, comentó Vega en julio pasado.

Durante la recta final de la gestión de Ricardo Peláez, Alexis Vega recibió una renovación importante y una mejora notable de sueldo, pero luego de un par de torneos desde aquel momento el 10 del Rebaño no ha podido corresponder de buena manera a la confianza del club rojiblanco.

YC