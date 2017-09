Alex Ortiz y Edson García buscarán su lugar en Charros de Jalisco

GUADALAJARA, JALISCO.- La pretemporada de los Charros de Jalisco rumbo a una nueva campaña en el profesionalismo continúa en Lagos de Moreno, donde los peloteros se ponen a punto y pelean por un lugar en el roster definitivo de la organización jalisciense. Dos de los beisbolistas que conocen la exigencia de la Liga Mexicana del Pacífico son los jardineros Alex Ortiz y Edson García, quienes pelean por un lugar en el equipo albiazul.

Ortiz, quien fue titular durante la temporada pasada, aseguró estar en plenitud física, por lo que buscará ganarse un puesto en la novena jalisciense durante los encuentros de pretemporada. El outfielder nayarita manifestó su felicidad al saber que los Charros sostendrán tres encuentros de preparación en su estado natal.

"Estamos trabajando muy fuerte, me he sentido bien físicamente y me siento contento con la pretemporada que hemos realizado, estamos esperando con ansías los juegos de preparación. Estos juegos nos sirven mucho, son equipos con los que vamos a competir y debemos demostrar lo que sabemos hacer. Vamos a jugar en Tecuala, Santiago y Chilapa, claro que me emociona, ahí estaremos trabajando duro".

Por su parte, Edson García se dijo listo para buscar un lugar en la organización jalisciense, ya sea patrullando los jardines o como infielder.

"Me siento contento de estar de vuelta con el equipo y agradecido con la oportunidad que se me da de nueva cuenta. Estamos a la disposición de lo que el manager ocupe, tanto en el infield como en el outfield, estamos disponibles a cualquier posición, venimos a hacer nuestro trabajo de la mejor manera y a buscar nuestro lugar".

Asimismo, el oriundo de Puebla mencionó que una de las motivaciones extra para los Charros de Jalisco será el hecho de que la Serie del Caribe se jugará en suelo jalisciense, por lo que invitó a la afición a que siga apoyando al equipo.

"Hay que pedirle a la afición que nos apoye. La afición de Guadalajara es de las mejores de la liga y ahora con la próxima Serie del Caribe estoy seguro de que la gente asistirá más al estadio, para que todos conozcan el respaldo que la afición de Jalisco siempre nos ha dado".

EL INFORMADOR / FELIPE ROMERO