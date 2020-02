Ale Zavala, con buen paso en gira europea

La tiradora jalisciense Alejandra Zavala ha iniciado de buena forma este 2020, pues hasta este momento ha cosechado dos medallas en su gira por Europa. Este jueves fue cuando logró su segundo metal en La Haya, Holanda, situación que la deja con un buen sabor de boca ahora que se encuentra en la búsqueda de un boleto a los Juegos Olímpicos de Tokio.

“Hoy clasifiqué a la final en primer lugar y quedé en segundo de la competencia, tirando incluso mi mejor marca del año (235.1) que iguala al récord nacional que yo misma poseo. Es una competencia que me tiene muy contenta, pues la puntuación lograda es de muy buen nivel que me puede llevar a una final de Copa Mundial o incluso a una final de Juegos Olímpicos”.

El 2020 arrancó de forma positiva para la tiradora jalisciense @alepistolas, quien inició una gira por Europa desde el pasado 14 de enero, consiguiendo hasta el momento dos medallas de plata.

“Estoy muy contenta porque el trabajo que he hecho ha sido muy bueno y consistente. He mejorado bastante, muchos errores técnicos que tenía los he corregido y eso me hace tener mucha más confianza en mi trabajo”, compartió la jalisciense.

Este torneo donde Zavala consiguió su segunda medalla es apenas la primera de tres competencias programadas en Holanda. Posteriormente afrontará los últimos dos torneos que otorgan puntos para el ranking olímpico: Copa del Mundo de Nueva Delhi (15-26 marzo), y el Test Olímpico de Tokio, a celebrarse del 16 al 26 de abril.

