Alan Pulido se enfrasca en discusión con Antonio Carlos Santos

El delantero de Chivas Alan Pulido y el exjugador americanista, Antonio Carlos Santos se enfrascaron en una discusión a través de Twitter.

Santos comentó el rumor según el cual el PSV estaría interesado en Rodolfo Pizarro y publicó lo siguiente: "Venda chivas será el mejor negocio de su vida y de paso a Pulido porque si no estará una manzana podrida".

El delantero de Chivas no se quedó callado y respondió a través de su cuenta personal de Twitter.

"El que ya está podrido eres tú Carlos, si no vete en un espejo. este es mi twitter @puliidooo Saludos y que DIOS te bendiga y por cierto arriba las @Chivas", escribió el tamaulipeco.

El examericanista interpretó la respuesta de Pulido como un ataque racista.

"Ya está utilizando el racismo bueno ya no mereces un comentario más ni para que mentale la madre a ti ere un ser despreciable".

Pulido negó la acusación de Santos y le recordó el logro más reciente de Chivas: el título de campeón de Concacaf que da acceso al Mundial de Clubes.

"Lo digo por tu pensamiento, no por tu color, pero bueno haya tu como lo tomes, realmente no entiendo que tienes que hablar de mi cuando no sabes en lo más mínimo lo que pasa en CHIVAS, por cierto quien va al mundial de clubes a representar a MÉXICO? bendiciones @negrosantos13".

