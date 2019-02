Alan Pulido quiere estrenarse en el Clásico Chivas-Atlas

Luego del empate 3-3 de ayer sábado ante Necaxa, el delantero de Chivas Alan Pulido ya piensa en el Clásico Tapatío de la próxima semana ante Atlas, un duelo histórico en el que hasta ahora no ha logrado anotar, una situación que le gustaría cambiar el próximo sábado.

"Obviamente que me gustaría estrenarme en ese partido por lo que se juega".

“Para mí siempre es importante anotar partido tras partido, darle credibilidad al equipo y trabajo día a día para eso, el Clásico Tapatío siempre es especial y más porque no me ha tocado marcarle al Atlas, obviamente que me gustaría estrenarme en ese partido por lo que se juega, trataré de mantener la mentalidad positiva y trabajaré muy bien en la semana”, dijo el delantero en declaraciones al sitio oficial de Chivas.

El tamaulipeco anotó de penalti el tanto que significó el segundo gol del Rebaño, una satisfacción personal que no hace que el delantero pierda de vista que el equipo necesita trabajar para mejorar.

“Me voy contento por marcar el gol del empate, pero como lo he dicho siempre, hay que conservar la tranquilidad para poder afrontar partido a partido y ahora que se me están dando las cosas asimilarlo, creo que es gracias al esfuerzo de todo el equipo, dimos un gran juego y tenemos que mejorar algunos detalles”.

Anoche Chivas estuvo a minutos de llevarse la victoria de Aguascalientes, pero tiene que conformarse con un empate con el que suma tres partidos de Liga sin ganar, un factor que aumenta la presión ante los Rojinegros.

“El objetivo que tenemos está claro, trabajaremos esta semana pensado en el Clásico Tapatío y ojalá podamos seguir sacando buenos resultados, porque si seguimos jugando de esta manera, mejorando esos detallitos que hemos tenido, creo que seguiremos demostrando de lo que somos capaces, queremos seguir haciendo un gran torneo”.

RR