Cardozo se dice "dolido" tras empate entre Chivas y Necaxa

Tras el empate 3-3 ante Necaxa el técnico de Chivas José Saturnino Cardozo dijo sentirse bien porque "el equipo nunca dejó de luchar, siempre buscó el triunfo, pero con mal sabor de boca "porque sin duda que estamos dolidos, estuvimos cerca de llevarnos el triunfo".

El Guadalajara queda a medias tintas, con una buena impresión por la reacción, con mal sabor de boca por el empate, "puedo decir que fue un gran juego, dinámico, lleno de dinámica, Necaxa juega muy bien y en su casa no iba a dejar de luchar".

El Rebaño reaccionó, dio la vuelta al marcador, pero no sé llevó la victoria.

"Me quedo con la entrega, se vio que (los jugadores de Chivas) no querían perder".

"Claro que estoy dolido. Si yo lo estoy, me imagino los muchachos. Pero me quedo con la entrega, se vio que no querían perder".

El error del último gol no es culpa de nadie, "son cosas del futbol, a veces sucede así, ellos fueron por arriba y ganaron, a veces es así". Ahora hay que recuperar gente, "veo a Alexis presionado, cuando llegas con etiqueta de goleador y no caen claro que te presionas, aunque no lo demuestres. Qué bueno que se va con la Selección, para que así se tranquilice".

Y ensalzó a Ronaldo Cisneros, "la semana lo puse en esa posición (abierto por la izquierda) y me criticaron, ahora deben darme algún crédito. Tiene potencia, tiene gol, sabe lo que quiere, por eso es que lo trajimos y dejamos ir a otros elementos".

RR