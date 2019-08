Alan Cervantes quiere hacer su propia historia

Oportunidades le está brindando Tomás Boy y es muy probable que ante el San Luis, Alan Cervantes salga como titular al lado de Jesús Molina. Está motivado el jugador rojiblanco, porque dice tener la calidad suficiente para apoderarse de la titularidad y reconoce que ante el Puebla no le fue bien, pero no baja los brazos en busca de encontrar su verdadero nivel de juego.

En su momento José Saturnino Cardozo comparó a Cervantes con el futbolista belga del Manchester City Kevin de Bruyne, porque decía que el estilo de juego era muy parecido, lo cual agradeció el volante rojiblanco, pero señaló que no le gustan las comparaciones y busca hacer su propia historia, superándose así mismo en todo momento.

"Claro que me motivó (el comentario), no lo esperaba, pero por supuesto que me puso muy contento. Me llenó de confianza pero a la vez de responsabilidad, el saber que debía responder a esa comparación".

El volante reconoce que depende de la persona, ese tipo de comentarios pueden llegar a perjudicar o beneficiar, en su caso concreto, precisó que le motivó de inicio pero conforme pasó el tiempo le comenzó a estorbar la comparación, a tal grado de sentir más presión de la normal.

"En esa parte, me pudo afectar un poco porque de repente sentía más presión y más responsabilidad, pero es de cada jugador, con el tiempo, con la experiencia y madurez lo aprendes a manejar de la mejor manera y eso al final te ayuda para crecer".

La clave es estar siempre bien concentrado, equilibrado en todos los aspectos para no dejar de pisar en firme, porque hay casos en los que un comentario de esos, lleva al camino no bueno a quien recibe halagos.

"Primero te motiva y te da una mayor responsabilidad de seguir haciendo las cosas bien para retribuir o dar cara a eso que te están diciendo. Aquí es saber manejarlo, no darle la importancia suficiente para no perder el piso y seguir enfocado en lo que vienes haciendo bien por lo cual te compararon o te dijeron alguna cosa de ese tipo".

Cervantes está concentrado en hacer bien las cosas para poder generar a la ofensiva y ser una solución a la defensiva, porque Chivas debe comenzar a repuntar si no quiere verse metido en más problemas de cociente, por lo que el triunfo de este fin de semana ante el San Luis es obligado.

OF