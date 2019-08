Santos será inolvidable para Torres y González

Tomás Boy está encantado con la muestra que futbolística de Eduardo Torres, ya que le ha demostrado mucha calidad, motivo por el cual lo mandó ante Santos a que jugara sus primeros minutos, cuando el partido estaba en contra del Rebaño y se colocó como único contención, siendo vital para no solamente empatar, sino darle la vuelta con un 2-1.

No se achicó el novato, jugó con desparpajo, se equivocó en algunas acciones pero fue porque andaba revolucionado, ya cuando entró en confianza, su dinamismo le cayó muy bien al equipo porque se fortaleció el medio campo y dijo, no olvidará este encuentro, porque se logró ganar en su debut.

�� ¿Qué se siente debutar en el equipo de tus amores con triunfo? ��



Aquí las reacciones de 'Lalo' Torres y @pepe_glez_, juveniles de la #CanteraRojiblanca ��⚪️



⬇️ ⬇️ ⬇️ ⬇️https://t.co/lYXLMthbLd — CHIVAS (@Chivas) August 8, 2019

"Es una emoción gigante, es algo que soñé desde chico y qué mejor que vivirlo con un escenario de ir perdiendo y remontar, e intentar ser una parte importante del equipo, Tomás (Boy) me dijo que entrara e hiciera lo que sabía hacer como contención, me llenó de confianza y doy Gracias a Dios por esta oportunidad, al principio me sentí un poco nervioso, después me solté, era para lo que me había preparado y después me sentí muy bien, quiero aprovechar los minutos que me den en Copa y por qué no luchar por un puesto en la Liga".

Otro elemento que ya había estado cerca de hacer su presentación en cotejos anteriores es José González, mejor conocido entre sus amigos como el "Tepa", delantero de muy buena hechura, de buena técnica individual, así como estatura que aprovecha muy bien en el juego aéreo.

"Tepa" incluso marcó una anotación que a la postre fue anulada porque estaba en claro fuera de lugar, pero González tampoco olvidará su primer encuentro con el primer equipo, en la Copa MX y ahora busca jugar en la Liga MX, lo cual con trabajo fuerte logrará.

"Sentí realizada la ilusión que tenía desde pequeño, jugar con Chivas y sentir cantar un gol en el Estadio Akron es un sueño hecho realidad, me sentí bien, cómodo en mi posición de centro delantero; Tomás me pidió que tuviera la pelota y que aportara al equipo. Con Dieter y Alexis tuve la oportunidad de jugar los amistosos en Estados Unidos, nos adaptamos muy bien y hemos aportado cosas buenas al equipo, hay que seguir trabajando para aspirar a lo máximo en la Copa y ganarnos un lugar en la Liga".

LS