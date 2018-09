Al rescate de Garnica; la última promesa de la centera de Atlas

Es una de las últimas joyas de la cantera rojinegra, estuvo cerca de salir de la institución vendido en muchos millones, pero la directiva del Atlas aguantó los bombazos de dinero que daban por él. Brayan Garnica ha ido de más a menos en su carrera, empezó a tambor batiente por la pradera de la derecha y conforme han avanzado los partidos en este Apertura 2018, ha tenido menos participación, cuando entra de cambio, se nota que el nacido en el Estado de México, no está 100% concentrado en lo que hace dentro de la cancha y eso le ha traído consecuencias, no es titular y cada vez tiene menos minutos.

Pero con apenas 22 años de edad, el futuro de Brayan Eduardo es esperanzador, cualidades tiene y es por eso que tiene en casa la fuerza necesaria para salir del mal momento. La familia es el principal precursor de la carrera del mediocampista rojinegro y en palabras de su padre Eduardo Garnica, van al rescate de su muchacho.

Brayan Garnica apareció por primera vez en el máximo circuito en el Apertura 2015 frente a Cruz Azul en la Jornada 11. El técnico Gustavo Matosas lo metió de cambio al 87’. ARCHIVO / EL INFORMADOR

“Terminando los partidos, lo que menos hacemos es platicar de futbol, porque él llega saturado y lo que menos quiere es platicar de futbol, dejamos que pasen una horas y analizar qué se hizo bien y qué se hizo mal para corregirlo, animarlo para que le dé para adelante. Él es atlista, nació aquí, desde los 12 o 13 años aquí está y siente muchísimo las derrotas, a veces es difícil ayudarlo en la recuperación, pero afortunadamente se cuida, es un chavo hogareño, no se desvela se cuida mucho”, dijo el señor Garnica.

Don Eduardo relató cómo actúa Brayan cuando llega a casa después de una derrota, enfatizando el hecho de que se le nota triste y no tiene ganas de salir a la calle, pero siempre con el apoyo de la familia, tratan de que levante cabeza y salga adelante.

“Él siente mucho las derrotas. A veces los aficionados dicen que no jugaron bien, pero no saben que ellos cargan con presión y la verdad hay veces que ya no le gusta salir porque se siente mal. Cuando un equipo gana, puede tener hasta descanso, pero los resultados no se dan, tienen dos puntos, es complicado también, tiene que darle para adelante, sacarse el chip y darle vuelta a la página, intentar sacar buenos resultados porque está complicado el panorama”, manifestó el padre de Garnica.

Su primer gol en el Clausura 2017, Brayan Garnica consiguió su primer gol en la Primera División, fue ante Monarcas en el Estadio Jalisco, mismo que significó el triunfo para Atlas (3-1). ARCHIVO / EL INFORMADOR

Dejarlo ser futbolista fue difícil

El sueño de todo niño, al menos el que crece viendo futbol en casa, es ser jugador del deporte más popular del planeta y el caso de Brayan Garnica no fue la excepción, pero no fue sencillo para la familia dejarlo partir de la ciudad de Poza Rica, Veracruz, ya que desde muy chico dejó su casa para llegar a Guadalajara y enrolarse con los rojinegros.

“Fue muy difícil, casi me divorcio de mi esposa, él era un niño, en la escuela tenía buenas calificaciones y en la casa no se quería que fuera futbolista, pero en este caso, a mí me gusta mucho el futbol y siempre traté de apoyar sus sueños y cuando mi esposa vio que era lo de él, lo apoyamos, pero sí fueron muy difíciles las distancias, porque nosotros vivíamos en Poza Rica, Veracruz, y lo veíamos dos veces al año y para viajar era muy complicado, y ahora lo vemos con mucha satisfacción”, apuntó Eduardo, padre de Garnica.