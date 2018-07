Ahtziri Sandoval buscará oro en centroamericanos

Ahtziri Sandoval, flamante medallista de oro en la pasada Copa del Mundo de Gimnasia Artística que se efectuó en Guimaraes, Portugal ya está preparando su próxima presentación internacional y ya tiene definido lo que viene en su calendario.



"Me iré a México a una concentración que durará una semana, al terminar nos vamos a los juegos centroamericanos que serán en Barranquilla. Ya me di a conocer, hace muchos años no lo hacíamos así, ahora estamos dando buenos resultados y poniendo el nombre de México en alto".



La gimnasta puntualizó, en conferencia ofrecida en la apertura de Decathlon, que el sacrificio a entrenamientos, perderse momentos con la familia o hasta simples reuniones con amigos, está saldada con la medalla de oro y va por más.



"La competencia en Portugal fue cerrada, una de las competidores es especialista en barras, entonces en la preliminar ella ganó pero en la final, gané por medio punto, cerrado y de mucha adrenalina. Estoy desde los cinco años entrenando, ahora cuento con 21 y tras 15 trabajando, feliz por lo logrado, ahora busco un sueño, ir a juegos olímpicos".

