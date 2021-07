Ahí para la otra

Los Juegos Olímpicos de Tokio cargan con la etiqueta de ser “los más esperados”, pues debido a la pandemia de COVID-19, el mundo del deporte tuvo que esperar un año más para que por fin se llevara a cabo la máxima justa del planeta.

Sin embargo, más allá de que Tokio ha puesto impacientes a demasiados atletas, también existen los deportistas que prefirieron bajarse de Juegos Olímpicos a pesar de que figuraban entre los máximos aspirantes a medalla.

Temas de salud e incluso de descanso fueron los principales motivos para que algunos atletas renunciaran a participar en Tokio, y aquí te presentaremos cinco casos de grandes exponentes que le dijeron “no” a las olimpiadas.

LEBRON JAMES (BASQUETBOL)

Después de que los Lakers fueran eliminados en la primera ronda de los Playoffs de la NBA, LeBron James anunció que no participaría con Estados Unidos en los Juegos Olímpicos de Tokio. Luego de una temporada complicada por temas de lesión, el alero de Los Ángeles prefirió hacer una pausa para descansar. A la súper estrella, también se le unió Stephen Curry, quien se esperaba participara, pero declinó la invitación a formar parte del “Dream Team”.

RAFAEL NADAL (TENIS)

AFP/ F. MONTEFORTE

Una de las grandes ausencias dentro de Tokio será la del tenista Rafael Nadal, quien hace tiempo anunció que no disputaría Wimbledon ni tampoco los Juegos Olímpicos, esto debido a que “escuchó a su cuerpo” y tomó esta decisión con el fin de alargar su carrera deportiva. Apenas hace un par de días, también su gran rival, Roger Federer, dijo no a los Olímpicos para atender molestias en una rodilla que se operó hace poco tiempo.

SERENA WILLIAMS (TENIS)

@SERENAWILLIAMS

La ex número uno del mundo ha sido cuatro veces medallista de oro en Juegos Olímpicos, sin embargo, en esta ocasión prefirió no acudir a Tokio por diversas razones que no esclareció del todo. No obstante, algunas versiones apuntan a que Williams prefirió no asistir a estos Juegos debido a las restricciones que le impedirían llevar con ella a su familia.

KENENISA BEKELE (ATLETISMO)

@KENENISABEKELE_42

Los Juegos Olímpicos suelen ser el mayor sueño de cualquier atleta, sin embargo, hay casos como el de Kenenisa Bekele, quien al parecer no asistirá a Tokio para darle prioridad a otros maratones. Este representante de Etiopía cuenta con tres oros olímpicos y una plata en su palmarés, y al parecer una quinta presea no estaba entre sus mayores objetivos.

JULIAN ALPHILIPPE (CICLISMO)

AFP. A. POUJOULAT

Este ciclista francés ya sabe lo que es ser campeón del mundo, pero en esta ocasión se bajó voluntariamente de los Juegos Olímpicos. Julian aún contempla competir por Francia en otros eventos de talla mundial, pero tal parece que la justa en Tokio no figuraba entre sus planes más importantes.

DELEGACIÓN DE COREA DEL NORTE

EFE

Debido al temor de que sus atletas pudieran infectarse de COVID-19, Corea del Norte tomó la decisión de renunciar a los Juegos Olímpicos de Tokio. Con esto, el país comunista se ausentará de los Juegos por primera ocasión desde 1988.

ORGANIZACIÓN

Voluntarios se bajan del barco

Aunque el motivo no se ha esclarecido del todo, cerca de 10 mil voluntarios de estos Juegos Olímpicos renunciaron a unas cuantas semanas de que comenzara la justa veraniega. Según encuestas de opinión, un gran porcentaje del público japonés se opone a las Olimpiadas debido a la oleada de nuevos contagios en los últimos meses.

