Afición de Chivas explota contra Amaury Vergara

Sale tu centro delantero a Europa

No hay refuerzos

Suben costos chivabonos

No hay refuerzos

Contrato exclusivo covid izzy

No hay refuerzos

Récord ventas playera 115 años

No hay refuerzos

Contrato histórico con Telemundo

No hay refuerzos

Serie en Amanzon

No hay refuerzos.. pic.twitter.com/iF5CouLh33