Afición de Charros no perdona a “Cacao” Valdez

Cuando defendió la franela de los Charros de Jalisco, el dominicano Jesús "Cacao" Valdez supo ganarse el corazón de la afición por sus actuaciones dentro de la caja de bateo, mismas que lo llevaron a ser "champion bat" de la Liga Mexicana del Pacífico Caliente.mx.

Sin embargo, no hay amor que dure sin reafirmación o constancia, y por eso es que el vínculo afectuoso que había entre el jardinero y la afición tapatía no existe más, pues ahora que disputa la gran final de la LMP con los Yaquis de Obregón, el público jalisciense no tuvo empacho para dejarle claro que ya no es bienvenido.

Y es que Valdez, quien ha sido pieza clave para los de Cajeme en esta temporada, fue abucheado cada que tomó el madero durante el segundo juego de la gran final entre la tribu y los caporales.

Además, este "desprecio" parece no ser exclusivo de la afición, pues durante el primer compromiso de la serie, el sonido local del estadio anunció al jugador con cierto desdén e incluso le cambió el apodo a "Cocoa" Valdez.

Charros y Yaquis son dos equipos que se conocen a la perfección, pues además de Valdez, Leonardo Heras, Agustín Murillo y Carlos Figueroa son otros de los peloteros que ya han defendido ambas franelas en el beisbol invernal de México.

LS