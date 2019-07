Afición atlista se confunde

El camión del Atlas no trae un distintivo, no está rotulado y cuando hizo su arribo al Estadio Jalisco, la afición no le prestó mucha atención pensando que era el del rival de esta noche, los Bravos de Juárez.

Tras unos minutos comenzó a correr el rumor que el autobús del equipo local ya había entrado, motivo por el cual los cientos de aficionados que siempre esperan al equipo afuera de una tienda de conveniencia, se fueron a otro punto.

Tras unos minutos alguien le informó a los aficionados que el camión ya no tardaba en arribar, incluso una persona de redes sociales del Atlas estaba también a la espera del autobús.

Cuando éste llegó, la afición observó a una persona que estaba al frente del cristal con la camisa de Juárez y la rechifla inició, así como los recuerdos maternales y hasta una cerveza voló, la cual encontró fin en uno de los cristales delanteros del autotransporte.

La afición rojinegra con bengalas encendidas, cantos, brincos, esperaba pacientes el camión de su equipo, pero éste ya estaba adentro hacía poco más de 30 minutos. La “Fiel” no lo identificó porque no trae ningún distintivo del club.

LS