Afición aplaude la cancelación del Clausura 2020

Este viernes se hizo oficial que el Clausura 2020 tanto en la rama varonil como en la femenil ha quedado cancelado, pues por decisión unánime, los clubes de la Liga MX han argumentado que es lo mejor para proteger la salud de todos los participantes (jugadores, cuerpos técnicos, directivos, árbitros, aficionados y medios de comunicación).

En EL INFORMADOR, se ha realizado un sondeo donde se le pregunta a la afición su sentir sobre esta situación, quedando claro que la mayoría de los participantes está de acuerdo con que el Clausura 2020 no siga su marcha.

Con alrededor de 800 votos solo en algunas horas después de la cancelación del campeonato, el 33% de los participantes da su voto a que "no había de otra", mientras que un 28% indica que ha sido una "excelente decisión".

Por otro lado un 24% de los lectores piensa que los directivos se tardaron en tomar la determinación y solo el 15% restante expone que la decisión es precipitada.

El torneo no tendrá campeón, sin embargo, en Facebook se les preguntó a los aficionados si el darle el título al Cruz Azul que marchaba como líder de la competencia hubiese sido una decisión acertada, obteniendo opiniones divididas.

"Le voy a Cruz Azul y creo que no sería muy de mi agrado ver a mi equipo campeón sobre la mesa varios futbolistas de cruz azul se negaron a que se les otorgará el campeonato de esa forma", "El torneo es corto y creo que no debe de haber un título para quipen quedó arriba en la tabla de posición", "Sí, ellos no tuvieron la culpa de esto", " Claro que el Cruz azul debe de ser el campeón", fueron algunos de los comentarios en la publicación.

Será en la primera semana de junio cuando los equipos de la Liga MX sean notificados en qué fecha y bajo qué manera podrán regresar a los entrenamientos rumbo al Apertura 2020, torneo que aún no tiene un día exacto para su arranque.

