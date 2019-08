Adiós Lima, hola Santiago

Con danzas de bailarines disfrazados como piezas de arte prehispánicas, Lima cerró ayer los Juegos Panamericanos de 2019 tras 17 días de competencias y le entregó la posta a Santiago, que organizará la justa continental en 2023.

A la ceremonia de clausura en el Estadio Nacional de Lima asistieron los atletas de los 41 países y territorios americanos que compitieron en los Juegos. Los deportistas ingresaron al campo alzando banderas de sus naciones y se tomaron fotografías con la antorcha panamericana todavía encendida, mientras las pantallas gigantes del estadio exhibían videos de algunas las competencias.

En el palco de honor estaban el presidente peruano Martín Vizcarra, su par chileno Sebastián Piñera, el alcalde limeño Jorge Muñoz, así como el titular de la Organización Deportiva Panamericana (Odepa), Neven Ilic y el jefe del Comité Organizador de Lima 2019, Carlos Neuhaus.

Más de mil bailarines participaron en las danzas disfrazados de piezas de arte de la cultura mochica. También hubo bailes y música incas, aymaras y de otras culturas de Perú.

La llama panamericana fue apagada mientras una pareja bailaba una marinera, danza tradicional peruana que simboliza el romance.

El programa incluyó tres artistas chilenos: el dúo Power Peralta, integrado por los hermanos Gabriel y Raúl Peralta, junto a la cantante Francisca Valenzuela, como carta de presentación del país que albergará a los Panamericanos de 2023. El cierre del espectáculo estuvo a cargo del cantante peruano Gian Marco.

México firma su mejor actuación continental

Paola Longoria no solo es considerada la mejor raquetbolista de todos los tiempos, sino que es la mayor medallista mexicana en Panamericanos. IMAGO7

Los Juegos Panamericanos terminaron como comenzaron para México: con presea dorada y rompiendo marcas.

Desde hace 18 días, uno después de la inauguración, Paula Fregoso en taekwondo poomsae ganó la primera de oro; en la clausura, Alejandra Valencia cerró la participación con otra medalla de oro, la número 37 en la justa de Lima. La arquera se llevó la presea áurea en una Final contra una representante de Estados Unidos, a la cual barrió por 7-3, teniendo una ronda perfecta: tres tiros en el 10.

“Creo que se demuestra que se puede, que no por ser mexicano no puedes ser bueno en... No sé, patinaje de figura, podemos ser buenos en todo lo que nos propongamos”

Así acabaron los Juegos Panamericanos para los atletas mexicanos, quienes entregaron grandes cuentas. Una competencia que, sin lugar a dudas, quedará como la mejor actuación de México, fuera del país, en la historia, con varias marcas rotas:

Tercer lugar, empatando lo logrado en los Juegos de la Ciudad de México 1955. Se quedó por encima de potencias como Canadá y Cuba, y rivales acérrimos como Argentina y Colombia. Más medallas de oro ganadas fuera de casa: 37, superando las 23 de Mar del Plata 1995. Más medallas totales: 136, por encima de las 133 logradas en la capital tapatía hace ocho años. Lo único no superado fue ganar más oros en la historia, que queda en los 42 de Guadalajara 2011.

¡Cerramos estos Juegos Panamericanos #Lima2019 con el último medallero! �� Felicitaciones a todos nuestros campeones y campeonas, ha sido un placer tenerlos aquí.

Mira el medallero completo aquí �� https://t.co/F7kSAU8bxP pic.twitter.com/m2id2BvV6B — Lima 2019 #JugamosTodos�� (@Lima2019Juegos) August 11, 2019

“Creo que se demuestra que se puede, que no por ser mexicano no puedes ser bueno en... No sé, patinaje de figura, podemos ser buenos en todo lo que nos propongamos”, dijo Valencia, quien cerró la justa con broche de oro.

Última jornada, donde nada quedó a deber en unos Juegos que quedarán para la historia del deporte nacional.

Lo que viene para los atletas mexicanos, en su mayoría, será buscar la marca para los Juegos Olímpicos. Algunos irán a campeonatos mundiales a hacerlo, otros buscarán torneos nacionales e internacionales para lograrlo y algunos más esperarán a que su federación indique el camino a seguir.

Con información de El Universal