Acusan a futbolista Lugiani Gallardo de violencia y abuso

Rosalinda utilizó la red de Twitter para denunciar la violencia que dice haber sufrido por parte del futbolista mexicano Lugiani Gallardo, quien milita en el Pretoria University Football Club de la segunda división de Sudáfrica.

La mujer no se guardó detalles para revelar que tuvo que buscar refugio en la Embajada de México en ese país, después del maltrato físico y emocional que padeció por parte de Gallardo.

"Literal, un patán. Tuvo que darme hospedaje la embajada en Sudáfrica porque me corrió tal cual, patán. Gracias a la embajada pude regresar sana y entera a mi país después del maltrato que me dio físico y emocional", escribió Rosalinda la noche de ayer miércoles en Twitter como parte de una serie de mensajes.

Lugiani, canterano del América, ha militado en Estudiantes Tecos, Necaxa, la selección de futbol de playa y Zacatepec de la Liga de Ascenso, su último equipo en México antes de emigrar a Sudáfrica con el Pretoria University, equipo que juega en la National First Division, equivalente a la Liga de Ascenso MX, junto al también connacional Diego Franco.

Rosalinda agregó que Gallardo, con quien dijo contrajo matrimonio a principios de 2018 en Aguascalientes, la corrió de la casa que ambos habitaban en Sudáfrica y la abandonó a mitad de la calle, en una situación que involucra a una tercera persona, con quien el futbolista sostiene presuntamente una relación extramarital.

"Después de ser un mantenido por mí, de yo pagarte tu vuelo para irte a Sudáfrica resulta que te atreves a correrme, maltratarme y a dejarme en plena avenida sin llaves ni nada en medio de Sudáfrica, eso es no tener vergüenza", posteó.

La historia incluso fue retomada por el sitio de noticias KahawaTungu.com de Sudáfrica, donde Rosalinda abundó sobre la relación con Lugiani.

"Estaba asustada y no sabía qué hacer, sólo pude ir a la embajada, tenía miedo. La embajada (personal) me llevó a la casa donde vive para recoger mis cosas y me dio refugio", relató al sitio web sudafricano.

Un patrón de conducta

Rosalinda, aún esposa de Gallardo, aseguró tener el certificado de matrimonio y comentó que no es la primera vez que sufre violencia de su parte.

"Estoy muy asustada, porque incluso cuando jugó en México para el Zacatepec fue muy violento conmigo y me hizo perder a mi bebé cuando estaba embarazada", finalizó la mujer, quien ya se encuentra en México desde el viernes pasado.

En sus cuentas de redes sociales, el futbolista no ha ofrecido su versión de los hechos ni ha dado entrevistas a medios sudafricanos.

