Acepta Martino fallas en la definición

Aunque Gerardo Martino no lo quiso aceptar de manera directa al terminar el encuentro ante Honduras, sí señaló que ha sido problema de definición los malos resultados que ha tenido el combinado azteca en los últimos juegos, entre ellos el haber perdido la Final de la Liga de Naciones ante Estados Unidos.

“Hemos terminado mal las jugadas, lo que empezamos por los costados lo hemos terminado mal, y por dentro de igual forma. Ante este tipo rivales, que juega 90 minutos dentro del arco, hace que el rival vaya creciendo”, dijo el DT.

La falta del centro delantero del Wolverhampton no sólo ha pegado en el Tricolor, también en su equipo europeo.

“La época de menos contundencia ha coincidido con la ausencia de Raúl, también pasó con el Wolverhampton. Pero el que no esté Raúl no es fácil de disimular. Ni lo que pasa en la defensiva tiene que ver sólo con la defensa, ni lo del ataque es del centro delantero. Hubo cinco ocasiones de gol, Orbelín (Pineda), Edson (Álvarez), Carlitos Rodríguez, una de Uriel (Antuna)y una de Alan (Pulido). Generamos, no hemos concluido”.

Sobre la actuación de Alan Pulido, Martino asegura que no se juzga en un partido.

“Nadie queda fuera de la Selección por un juego, ni está dentro por un juego”, sentenció.

MQ