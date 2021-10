El jueves, el Presidente de México Andrés Manuel López Obrador (AMLO) publicó en sus redes sociales un video en el que se le apreciaba jugando beisbol, y con el que enviaba un mensaje alentador al equipo de Los Angeles Dodgers de la MLB. Más tarde informó que se había lesionado, pero esta mañana aseguró que el último triunfo de la novena azul le alivió y ya se encuentra mejor.

Durante su conferencia mañanera de este viernes en Palacio Nacional, AMLO afirmó que en la práctica de cualquier deporte es necesario calentar.

"Ya estoy mejor, es un desgarre, es que para el deporte en general, antes de entrar al campo, antes de un partido, antes de ejercitarse, hay que calentar, hay que estirarse, eso en general todos, los jóvenes, incluso los deportistas profesionales, porque si no, entra uno en acción, y pueden haber desgarres, que el músculo no está ejercitado, más cuando ya uno tiene cierta edad, entonces llegue y calenté, nada más lo más recomendable es correr poquito en el beisbol y luego estirarse, y ya luego jugar".

Y explicó cómo se lesionó.

"¿Qué pasó? Que me puse a jugar primera base, todo muy bien, anoté una carrera, luego vengo de la segunda de salvar y tocó la bola y sale de foul, pero ahí por el instinto, porque eso no se olvida el esfuerzo y ahí me desgarre un poquito aquí, y todavía bateo y macanee, pero ya llegue a primera y ya no pude seguir y en estos casos lo que recomiendan, pues es hielo y el reposo, pero ya está bien todo.

Aseguró que lo que más le ayudó anoche fue el triunfo de 11-2 de Los Dodgers sobre Atlanta Braves.

"Hace uno deporte, se quita uno un poco de tensión y ve uno a amigos, además que me sentí muy bien, cogí un fly y ahí no había desgarre, salió, se le llama en el beisbol un "palomón" y lo agarré, pero lo que más me compuso, lo que más me alivió fue el juego de Los Dodgers, porque fue dirigido a ellos", afirmó.

Ayer, tras manifestar que "esto no se acaba hasta que se acaba", AMLO señaló que aún confía en Los Dodgers para que remonten y ganen el campeonato de la Liga Nacional de la Major League Baseball (MLB), pese a que habían perdido tres juegos frente a Atlanta Braves. Anoche, con el triunfo, la novena angelina consiguió su segundo triunfo de la serie al mejor en siete juegos.

AMLO refrendó su pronóstico de que los Dodgers se enfrenten a los Houston Astros en la Serie Mundial de beisbol 2021.

OF