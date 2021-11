AKRON WTA Finals: Paula Badosa da la sorpresa ante Sabalenka

No hay otra manera de decirlo, esta noche en el estadio AKRON de tenis, Paula Badosa destrozó a la bielorrusa Aryna Sabalenka, quien partía como la favorita para llevarse no solo este duelo, también el torneo, al llegar como la mejor clasificada de las ocho.

Pero parece que el recuerdo de aquella derrota que sufrió ante la española en Cincinnati pudo más en la mente de Sabalenka que el número en la clasificación.

En un partido que comenzó con un dominio absoluto de Aryna, su contrincante logró manejar de mejor manera la presión del partido y se repuso de manera espectacular después de estar 4-2 abajo en el set, mismo que se llevó después de ganar 4 juegos de manera consecutiva (6-4).

Pero, no jugaron solas y el público también hizo lo suyo animando a la de España como si fuera mexicana. La tribuna estallaba de alegría con cada punto que obtenía Badosa.

Inició el segundo episodio y lejos de recuperarse, la de Bielorrusia terminó por derrumbarse. Fueron 10 juegos seguidos los que ganó Badosa sin algún tipo de respuesta por parte de Sabalenka. La frustración de Aryna fue tan grande que terminó azotando su raqueta en la cancha.

El segundo set se lo llevó la española de manera contundente 6-0.

Al terminar el duelo el público en el estadio AKRON se entregó por completo a la española quien terminó por cautivarlos ofreciendo algunas palabras en español: "Tenía muchas ganas de hablar en español. Tenía un juego bastante agresivo hoy, pero he aguantado muy bien los momentos duros y creo que lo he aprovechado muy bien, además está claro que aquí el público me motiva más".

EFE/F. GUASCO

JL