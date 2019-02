A saldar cuentas pendientes en Lima: Claudia Rivas

A Claudia Rivas pocas cosas le faltan por cumplir dentro del triatlón, pues con más de 20 años de carrera deportiva y siendo una de las máximas exponentes a nivel nacional, la mexicana ha vivido de todo dentro de su deporte.

Sin embargo, por difícil que pueda parecer, Rivas aún tiene cuentas pendientes con algunas justas internacionales, tal es el caso de los Juegos Panamericanos, certamen que, muy a su pesar, no ha podido afrontar de la mejor manera en sus dos oportunidades pasadas.

De cara a que este año se realicen los Juegos de Lima 2019, Claudia Rivas recuerda lo ocurrido en Guadalajara 2011 y Toronto 2015, competencias que la dejaron insatisfecha, pero que hoy la tienen con los objetivos claros.

“Lo que más me motiva es la revancha personal, porque en los últimos Juegos Panamericanos he llegado lesionada o disminuida, entonces esa competencia me ha dejado una espinita clavada que me quiero sacar. Ni en Vallarta en 2011, ni en Toronto 2015 la pasé muy bien, por eso quiero quitarme eso con los Panamericanos en Lima”.

Según explica Rivas, hace ocho años su inexperiencia como atleta le pasó factura en Guadalajara 2011, pues su fogueo internacional todavía no era el necesario para medirse con las mejores del continente. Cuatro años más tarde la historia fue aún más trágica.

“En Guadalajara 2011 era relativamente pequeña, competí con atletas bastante experimentadas y no tenía suficiente preparación y capacidad para ver cómo eran las demás competidoras, eso fue lo que me pasó en esa ocasión.

Finalizó en el sexto lugar panamericano en Puerto Vallarta. MEXSPORT

“Cuatro años después quise mejorarlo en Toronto, ahí llegaba súper bien, en mi mejor calidad y como 15 o 20 días atrás sufrí un problema en la planta de los pies y no podía correr, para nada podía pisar. Fue bastante difícil porque llegué con mi preparación al 100”, recuerda la atleta.

Y es que en Toronto 2015 Rivas se vio obligada a dejar la competencia, debido a un problema en la planta de los pies que le causaba dolor en cada pisada. Debido a esto, a Claudia le fue imposible meterse al podio en los que hasta ahora han sido los mejores Juegos Panamericanos para el triatlón mexicano.

Monarca regional

En contraparte con los Juegos Panamericanos, justa donde no ha podido mostrar su mejor versión, Claudia Rivas puede presumir que es la actual tricampeona en los Juegos Centroamericanos y del Caribe.

En busca de hacer realidad el sueño

La triatleta fue multimedallista en los Centroamericanos. EL INFORMADOR / A. Camacho.

Ahora, en pleno año de Juegos Panamericanos y en vísperas de los Olímpicos de 2020, Rivas tiene más de un objetivo por cumplir, ya que hay una serie de selectivos a los que debe acudir para conseguir su boleto a Lima y posteriormente buscar el de Tokio.

“Lo más importante para llegar a Lima es el selectivo en Bermudas, no llegar 100%, pero sí llegar fina para poder clasificarme. Ahí también se dan puntos para Juegos Olímpicos. Ya que lleguemos a Lima, lo más conveniente sería juntarme con el equipo que representará a México y hacer una estrategia por esa medalla.

“Ya pasando los Juegos Panamericanos habría que pensar en el Campeonato Mundial que será en Suiza, en ése sí tenemos que estar a 100%, porque da dobles puntos para Juegos Olímpicos y estaríamos a nada del cierre de la lista”, finalizó Rivas.

A pesar de que los Panamericanos son el mayor reto pendiente de Rivas, la mexicana no descuida los objetivos que también quiere cumplir en la justa veraniega de 2020, misma en donde aspira a mejorar el noveno lugar olímpico que consiguió en Río 2016.