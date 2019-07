A responderle a los nuevos patrones: Osvaldo Martínez

La nueva era está en marcha. Atrás quedó la labor de Grupo Orlegi en Atlas de armar un buen plantel y darle las armas al cuerpo técnico para realizar un buen torneo, ahora es tiempo de los jugadores de dar lo mejor de sí.

Esto lo señaló Osvaldo Martínez, capitán del equipo rojinegro, quien reconoció que con este nuevo grupo empresarial se ve más seriedad, más compromiso, pero sobre todo se ve el título más cerca que nunca para los Zorros. “Yo creo que más seriedad, compromiso y responsabilidad. Lo veo muy comprometido al equipo, sabemos que tanto ellos como nosotros estamos muy ilusionados con lo que se viene, todos queremos ser protagonistas en esta era Orlegi, y más sabiendo lo que nos dan. Ellos ponen todo para que nosotros seamos protagonistas en la cancha. Sabemos que en muchos años no le ha ido muy bien a la institución, no han sido campeones y nosotros sabemos lo que eso significa, por eso trataremos de salir con todo y ganar, empezar con el pie derecho la Liga”, comentó el futbolista paraguayo.

No es la primera vez que Osvaldo Martínez trabaja con Grupo Orlegi, pues sabe de la seriedad que le ponen a sus proyectos y en Atlas no es la excepción, es por eso que hay obligaciones fijas, como entrar a la Liguilla, ser protagonistas en el torneo y pelear en lo más alto de la tabla general. “Yo he trabajado con Grupo Orlegi y es un grupo que trabaja muy serio, sabe lo que quiere y siempre quieren ser protagonistas, ellos te obligan a entrar a la Liguilla y eso es un reto para nosotros, saber que es un grupo que quiere que su equipo sea protagonista en el torneo y nosotros en la primera charla que nos dio el presidente, eso mismo nos mencionó, que tenemos que tratar de ser un grupo muy unido y ser un equipo muy unido”, siguió Martínez.

No llega

Hasta ayer que hubo entrenamiento en el Estadio Jalisco, el peruano Anderson Santamaría no se había presentado con el equipo rojinegro, incluso se supo que no ha llegado a un acuerdo contractual con la directiva atlista para confirmar su permanencia en Guadalajara.

A pesar de esto, el andino es esperado hoy en La Madriguera, dado que este día es el cierre de registros ante la Liga MX, por lo que si no se arregla, Santamaría deberá volver a La Franja y Atlas se quedará con las ganas de tener al central que estuvo en la Copa América de Brasil 2019.

Pensar arriba para no voltear abajo

La parte alta de la tabla general es la prioridad para los jugadores del Atlas, no tanto la cuestión porcentual o estar ubicados a media tabla general, ya que de ser así, sería un pensamiento mediocre, explicó el capitán rojinegro Osvaldo Martínez.

“Sería mediocre pensar en que vamos a pelear la parte media de la tabla, la mentalidad es pelear de igual a igual a cualquier equipo, tenemos plantel para lograr eso, todos estamos mentalizados e ilusionados con el nuevo proyecto y el nuevo torneo y saber que se puede. No podemos decir que vamos por el campeonato, hay que ir paso a paso y tomando el ritmo que quiere Leandro, la competencia interna es buena, somos muchos y el que baje los brazos puede perder su lugar”, platicó el volante atlista.