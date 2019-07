Santamaría, en suspenso con Atlas

La situación del defensa Anderson Santamaría con los rojinegros del Atlas está en suspenso.

Es fecha en que el peruano no se ha presentado con el equipo rojinegro, incluso se supo que no ha llegado a un acuerdo contractual con la directiva atlista para confirmar su permanencia y dejar de manera definitiva al Puebla. A pesar de esto, el zaguero es esperado mañana miércoles en La Madriguera, dado que es el día oficial de cierre de registros ante la Liga MX, por lo que si no se arregla este miércoles, Santamaría deberá volver a La Franja y Atlas se quedará con las ganas de tener al central que estuvo en la Copa América de Brasil 2019.

No obstante, la dirigencia rojinegra pisó el acelerador a fondo para cerrar cuanto antes a Anderson y que se quede en Atlas y se integre al trabajo del equipo, sin embargo el jugador no podría ver actividad el viernes frente a FC Juárez, ya que el futbolista sudamericano no hizo ni un solo día de pretemporada con el equipo de Leandro Cufré, al haber aprovechado al máximo sus días de descanso en su país natal.

Santamaría fue uno de los jugadores más rescatables de Atlas en el último torneo; estuvo en el equipo a préstamos por seis meses y fue seleccionado para su país para participar en el certamen continental, en donde no tuvo minutos como defensor.

RR