A la gente sólo le gusta el campeón: Javier Aguirre

Javier Aguirre, director técnico de los Rayados de Monterrey, aseguró en conferencia de prensa este viernes que a la gente sólo le importa salir campeón y no tanto las formas de jugar, como así lo piden los medios de comunicación.

Un periodista le preguntó al técnico mexicano, sobre si con el plantel que conformó es suficiente para no solamente ganar sino también gustar, a lo que "El Vasco" contestó de forma muy directa.

"¿Te gustó el campeón Cruz Azul, me imagino, ¿no?... A la gente le gusta el campeón hijo, y luego viene lo demás. El campeón es lo más importante, lo que todos queremos". "Luego entran los matices, lo que es bueno para ti no es bueno para el otro, lo que es bonito para ti a lo mejor para el otro no. ¿Qué es jugar bien y qué es jugar bonito?, ¿cuál es el espectáculo y qué no es espectáculo?", reafirmó Aguirre.

"El Vasco" enfrentará este nuevo torneo con mucha presión, luego de ser eliminado de manera agónica en el Guardianes 2021 como local ante Santos en cuartos de final, por lo que la afición comienza a cuestionar su proyecto.

Además, la directiva hizo un esfuerzo económico importante para traerle refuerzos de calidad como lo son: Esteban Andrada, Héctor Moreno, Joel Campbell, Erick Aguirre y Duván Vergara.

