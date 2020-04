5 jugadores que revelaron que no les gusta el futbol

Pudiera parecer difícil de creer, pero existen jugadores que sí ven como trabajo practicar el deporte y que públicamente han confesado su poco o nulo amor por el futbol.

Y no estamos hablando de elementos intrascendentes, sino de grandes estrellas, y aquí te presentamos a 5 futbolistas que cuando suena el silbatazo final, no quieren saber nada más de la pelota.

5.- Marc André Ter Stegen

El arquero del Barcelona confesó que en muchas ocasiones ni siquiera conoce el nombre de otros futbolistas, pues no es de su gusto estar al tanto de las noticias.

"La gente se ríe cuando les digo que no tengo idea sobre el fútbol. No lo veo mucho, solo cuando hay partidos buenos o juega algún amigo. A veces, me preguntan por el nombre de un jugador y no tengo ni idea”, comentó el que para muchos es el mejor portero de la actualidad

4.- Mario Balotelli

El polémico delantero no dudó en hacer ver el fútbol como un empleo simple, descartando tener cualquier tipo de sentimiento hacía él fuera de la cancha.

“No celebro mis goles porque es mi trabajo. Cuando un cartero entrega una carta, ¿acaso lo celebra?”, declaró el italiano.

3.- Carlos Tévez

Ídolo en Argentina y alabado por su gran trayectoria que fue de menos a más, el delantero se dijo fanático de otros deportes antes que del fútbol, dejando claro que eso no es algo que se vea en su televisión.

"Nada. No me gusta el fútbol. Si pasan Barcelona - Real Madrid y en otro canal hay un torneo de golf, miro golf. Nunca fui el fanático de mirar partidos. A mí me gusta jugar, tener la pelota entre los pies".

2.- Gareth Bale

El galés es uno de los jugadores que menos conflicto tiene en confesar y presumir su amor por el golf antes que del fútbol.

Pese a las críticas que esto le ha generado, el atacante del Real Madrid sostiene sus declaraciones y actos, ya que pocas veces se le ve disfrutando del soccer una vez que sale del campo.

1.- Carlos Vela

El mejor ejemplo del futbolista que no le gusta el futbol es el mexicano, quien cada puede, repite que su pasión está en otros lados.

“Me puedo ver cuatro partidos de la NBA seguidos. El futbol miro 10 minutos y cambio”, declaró el atacante del LAFC, que pese a esto, es uno de los jugadores más destacados de la MLS, ¿se imaginan si le gustara?

