Debe de ser el peor primer tiempo que he podido dirigir: Rafael Puente

Luego de sufrir la derrota de 3-1 ante Morelia en su primer partido como entrenador de los rojinegros del Atlas, Rafael Puente comentó que lo mostrado por su equipo en este encuentro como locales está muy lejos del estilo que pretenden alcanzar él y su cuerpo técnico en este Clausura 2020, e incluso los primeros 45 minutos del equipo los calificó como el peor primer tiempo que ha experimentado como director técnico.

"La versión del primer tiempo yo te podría decir que en la corta carrera que llevo como entrenador debe de ser el peor primer tiempo que he podido dirigir, ese equipo no me representa y tampoco lo que pretendemos que nos distinga. Y creo que nos tenemos que aferrar a lo mostrado en el segundo tiempo, por supuesto desarrollando la reincidencia para sobreponernos a las adversidades. Sí nos sobrepusimos a la desventaja parcial, y no a la falla del penal, que nos golpeó duro y nos evitó tener una capacidad de reacción".

Si bien es cierto que Monarcas tomó ventaja de 1-0 en la primera mitad, Atlas encontró el tanto de la igualada al arranque del segundo tiempo y desaprovechó un penal al 66' para ponerse en ventaja, lo cual terminó pagando caro en el marcador final. El estratega rojinegro comentó que esa falla desde los once pasos fue uno de los momentos clave que le terminó costando el partido a su equipo.

"La verdad es que se trabajó muy bien en la semana. Eso fue lo que hablamos en el medio tiempo y creo que el cambio fue muy evidente, accedimos pronto al empate y se presentaron un par de oportunidades después del empate y vino el penal que, es la oportunidad más representativa que hay en el juego para acceder al gol, y bueno desafortunadamente no la capitalizamos. Ese fue un golpe muy duro que sí terminó por mermar el rendimiento".