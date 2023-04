Andrés Lillini se perfila para dirigir a las Selecciones menores

Tuvo un buen paso por los Pumas, en donde incluso los llevó a disputar finales e instancias importantes. Su capacidad para trabajar con jóvenes y potenciar a los extranjeros en el equipo de la UNAM hicieron que la directiva del Necaxa se fijara en él. Es por eso que Andrés Lillini estuvo en el banquillo de los Rayos, en donde no obtuvo los mejores resultados. A pesar de todo esto, todo indica que el argentino recibirá la confianza y formará parte de la Dirección de Selecciones Nacionales menores en México.

Lillini con los Rayos quedó eliminado, no accedió ni siquiera a la ronda del repechaje, en donde clasifican 12 de 18 equipos, no logró conformar a un equipo competitivo, no mostró reacción en el banquillo y aun así, ha sido premiado con el puesto federativo en el Tricolor juvenil.

Pero su trabajo en divisiones inferiores y Fuerzas Básicas no es nuevo. En el 2001 inició su trayectoria en el futbol mexicano al asumir el cargo de la estructura deportiva de Monarcas Morelia, donde permaneció hasta el 2006. En Boca Juniors fungió como coordinador de las Fuerzas Básicas en 2011, mismo cargo que ocupó en el CSKA de Moscú del 2011 al 2014.

Pero no llega solo. Gerardo Espinoza, quien todavía dirige al equipo Tapatío de la Liga de Expansión y que es filial del Club Deportivo Guadalajara, fungirá como director técnico del equipo Sub-23 del Tricolor; además de que Duilio Davino estaría siendo nombrado director deportivo del equipo mayor mexicano, después de su buen paso como dirigente de Rayados de Monterrey.

