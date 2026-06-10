Zapopan inaugura "El Gol", una escultura que celebra la pasión del futbol

La escultura “El Gol”, una monumental portería de acero inoxidable con un balón impactando las redes, fue inaugurada este miércoles en el parque de la estación Zapopan Centro como parte de las actividades culturales relacionadas con la Copa Mundial de FIFA 2026.

Una pieza de arte que representa la pasión del futbol

La pieza, creada por el artista Humberto Baca, busca representar la emoción universal que provoca el instante en que el balón cruza la línea de meta. Con cinco metros de altura y 7.50 metros de ancho (dimensiones de una portería reglamentaria), la obra se convierte en la primera escultura urbana en la ciudad elaborada con acero inoxidable pulido tipo espejo y, de acuerdo con sus impulsores, en un homenaje único dedicado exclusivamente al gol.

Durante la inauguración, el presidente municipal de Zapopan, Juan José Frangie, destacó el carácter singular de la obra y el legado que dejará la justa mundialista.

Es una escultura que, como homenaje al gol, no existe ninguna en el mundo, no hay ninguna en todo el mundo. Va a ser la primera que va a existir y estos son los legados que dejan los mundiales de futbol. “Qué mejor estar acompañados con gente que ha vivido el futbol precisamente como nuestros embajadores”, dijo el presidente de Zapopan.

Humberto Baca, la mente maestra detrás de este proyecto

El alcalde recordó que el proyecto nació a partir de una propuesta realizada por el propio Humberto Baca, con quien el municipio ya había trabajado anteriormente en una ruta de esculturas urbanas que durante más de una década ha llevado piezas monumentales a distintos puntos de Zapopan.

"Un día llegó a mi oficina y me planteó hacer un homenaje al gol". "Esta obra inicialmente iba a estar en Plaza de los Caudillos, pero decidimos que este espacio, junto a la Línea 3, tendría un mayor flujo de personas y permitiría que la gente pudiera apreciarla, entrar a la portería y tomarse una selfie”, dijo.

Por su parte, Humberto Baca explicó que la creación de la escultura fue el resultado de un proceso que comenzó hace un año y que requirió cerca de seis meses de trabajo, además de una etapa final de montaje y detalles directamente en el sitio.

“Yo tengo trabajando esculturas urbanas veinte años aquí en la ciudad". "Hemos hecho ya quince esculturas desde mi taller como productor e impulsor del proyecto". "Esta obra nos tomó alrededor de seis meses y después hubo que armarla aquí y terminar los detalles en el lugar”.

El artista detalló que el balón de 1.80 metros de diámetro fue realizado mediante una técnica particular que consistió en inflar la estructura de acero inoxidable con agua para obtener una forma perfectamente esférica.

EL INFORMADOR / H. NAVARRO

La inspiración detrás de la obra “El Gol”

“Está hueco, no pesa tanto, pesa alrededor de 80 o 100 kilos, pero para que tuviera esa forma perfecta lo inflamos como si fuera un balón de futbol". Además, el pulido espejo requiere más tiempo que la fabricación de la pieza misma”, dijo Baca.

Baca señaló que la inspiración de la obra surgió de su propia relación con el futbol, una pasión que lo ha acompañado desde la infancia. “Yo comencé a jugar futbol en la calle. Tendría siete años". “Las porterías eran dos piedras y cuando venía un carro no nos quitábamos”. Era el barrio del Estadio Jalisco. Mucho después, jugué durante más de dos décadas en una cancha reglamentaria con un grupo de amigos. Me gusta tanto el juego que falté solamente un par de veces en todos esos años”.

Para el escultor, la esencia del futbol va más allá de la competencia deportiva y se encuentra en las emociones que genera entre quienes lo practican y lo viven. “Nada se compara con estar en una cancha jugando, independientemente de que sea de barrio o amateur". “Hay un momento en que se congela todo y entras como en una situación distinta a la vida real”. "Es como un ensueño estar ahí y esa es la magia del fútbol”. En un discurso cargado de referencias al arte, la vida y la capacidad del juego para unir a las personas, Baca afirmó que tanto el futbol como la creación artística nacen de una misma fuerza.

“El futbol pertenece a las cosas milagrosas del mundo, más allá de la razón, del orden, de la inteligencia artificial, de la técnica y de lo digital". El futbol pertenece a la magia, pertenece al cuerpo, a lo material sublime. Voy a dar una definición del fútbol: el fútbol es amor. Y si el arte es amor, es porque los dos producen amor”, mencionó.

Artista hace un llamado a fortalecer la inversión en el arte público

El artista también aprovechó la ocasión para hacer un llamado a fortalecer la inversión en arte público como una alternativa para construir sociedades más humanas. “Creo que una alternativa para un futuro mejor para todos es el arte y el juego, el futbol. Nos aleja de la guerra y nos enseña a amar”.

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La inauguración también representó un momento simbólico dentro del camino de Guadalajara como una de las sedes de la Copa Mundial de FIFA 2026. Así lo expresó Victoria Montserrat Hidalgo Gallardo, host city officer de la justa internacional, quien recordó que desde los primeros planes de organización existía el sueño de contar con una obra monumental que representara el gol.

“Esta es una semana muy especial, una semana donde se están cumpliendo muchísimos sueños. Recuerdo que una de las primeras cosas que me dijeron cuando me invitaron a esta aventura fue que iba a existir una obra de arte grandísima, monumental, que representaría el gol. Ahora, gracias al trabajo de estos grandes artistas, lo tenemos aquí reflejado en el Centro Histórico de Zapopan”, dijo.

Hidalgo Gallardo destacó que el Mundial 2026 representa una oportunidad para conectar a distintas generaciones que han vivido otras Copas del Mundo en México y crear nuevas memorias alrededor del fútbol.

“Este es el Mundial que está uniendo generaciones. Generaciones que vivieron los mundiales de 1970 y 1986 y ahora compartirán el de 2026. Este es el fin de la ruta mundialista, pero es el inicio del Mundial en Guadalajara, uno que estamos viviendo con gran orgullo y que quedará en la memoria de todos nosotros”.

En la ceremonia estuvieron presentes los embajadores de la Copa Mundial FIFA Guadalajara 2026: José Manuel “Chepo” de la Torre, Fernando Quirarte, Johnny Magallón y Pavel Pardo.

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AS