El Teatro Degollado abrirá sus puertas al público con una serie de visitas guiadas gratuitas que permitirán conocer de cerca la historia, arquitectura y legado artístico de uno de los recintos culturales más emblemáticos de Jalisco.

Los recorridos incluirán el lobby y la sala principal, espacios que resguardan casi 160 años de historia y que han sido testigos de importantes momentos de la vida cultural de Guadalajara. El acceso se realizará por la entrada especial instalada en el marco del Fan Fest.

Las visitas se llevarán a cabo el jueves 11 y viernes 12 de junio, a las 10:00, 15:00 y 17:00 horas; el sábado 13, a las 10:00 y 15:00 horas; y el domingo 14, a las 13:00 y 16:00 horas. No será necesario realizar registro previo, aunque el cupo estará limitado a 100 personas por grupo.

Ubicado en el corazón del Centro Histórico de Guadalajara, el Teatro Degollado comenzó a proyectarse en 1855 durante el gobierno de Santos Degollado. La obra fue dirigida por el arquitecto tapatío Jacobo Gálvez y su primera piedra se colocó en 1856. El recinto fue inaugurado el 13 de septiembre de 1866 con la ópera “Lucia di Lammermoor”, de Gaetano Donizetti, interpretada por Ángela Peralta, conocida como “El Ruiseñor Mexicano”.

Considerado uno de los teatros históricos mejor conservados de Hispanoamérica, destaca por su arquitectura neoclásica, su sala inspirada en La Scala de Milán, sus murales y sus leyendas.

Actualmente es sede de la Orquesta Filarmónica de Jalisco y escenario de ópera, danza, teatro y festivales, consolidándose como un símbolo vivo del patrimonio cultural jalisciense.

CT