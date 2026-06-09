Después de más de cuatro décadas de actividad ininterrumpida, el Ballet de Cámara de Jalisco celebrará su 45 aniversario con una gala especial que busca condensar parte de su trayectoria artística y académica. La presentación se realizará este 10 de junio a las 19:00 horas en el Teatro Diana, donde cerca de 90 bailarines compartirán escenario en una función que reunirá a alumnos, exalumnos e integrantes de distintas generaciones.

En entrevista con EL INFORMADOR, Lucy Arce, directora de la compañía, comparte que llegar a este aniversario representa el resultado de décadas de trabajo constante y de una relación estrecha con el público jalisciense.

“Ya estamos llegando al medio siglo. Tuvimos nuestras primeras funciones como Ballet de Cámara de Jalisco, en 1981, en el Teatro Degollado, con una gala sensacional en la que realmente tuvimos muy buena apreciación por parte del público, que nos permitió seguir adelante”, recordó.

La también primera bailarina, coreógrafa, metodóloga y promotora cultural destacó que la agrupación ha mantenido una actividad permanente desde entonces.

“Tenemos estos 45 años con funciones ininterrumpidas en diversos teatros de Guadalajara y de la República, y todo el tiempo con por lo menos dos temporadas al año”, señaló.

La función conmemorativa estará dividida en dos partes. La primera incluirá la ya conocida “Gala México”, un montaje que fusiona elementos del folclor nacional con distintos lenguajes escénicos.

“Hacemos la ‘Gala México’, que ya hemos presentado en otras ocasiones como algo que siempre disfrutan tanto quienes lo ven como quienes lo bailan, y que incluye piezas del folclore mexicano en danza clásica, neoclásica y contemporánea”, explicó.

La segunda parte estará dedicada a propuestas de danza contemporánea y al cierre con un clásico del repertorio internacional.

“Tenemos la coreografía de danza contemporánea ‘Elevados’. Me encanta ver a nuestros bailarines que evolucionan y que pueden llegar a la excelencia también en la danza contemporánea. Después cerramos con el ballet ‘Le Cid de Massenet’”.

Semillero de talentos

La gala también será un reencuentro generacional. Arce adelantó que exintegrantes de la compañía volverán a escena para compartir este momento con quienes actualmente forman parte de la institución.

“Participan muchas alumnas que habían dejado el ballet y ahora regresaron a bailar. En el número final habrá algunas sorpresas y estarán también muchos de los ex bailarines del Ballet de Cámara. Será una fiesta de varias generaciones”.

A lo largo de 45 años, la academia y compañía han sido semillero de numerosos artistas que posteriormente han desarrollado carreras dentro y fuera de México. La directora reconoce con orgullo que son cientos las personas que han pasado por sus salones.

“Han pasado muchísimas personas por la academia. Hemos formado bailarines que han estado en el extranjero, en diversas compañías por todas partes del mundo, en compañías en México. También bailarines que solo han estado aquí por amor a la danza, y eso es lo más importante”.

Ese compromiso con la formación ha sido uno de los sellos de una institución enfocada en la enseñanza profesional del ballet clásico, avalado por la Escuela Nacional de Ballet de Cuba y reconocido por impulsar a jóvenes talentos que posteriormente encuentran oportunidades en escenarios internacionales.

Sin embargo, Arce considera que el legado de la danza va más allá del ámbito profesional. Para ella, la disciplina adquirida durante los años de formación termina por reflejarse en cualquier proyecto de vida.

“Hay muchos alumnos y bailarines que han salido de aquí y que agradecen haber tenido la disciplina de la danza, porque les ha permitido evolucionar en cualquier carrera o en cualquier ámbito de su vida”, compartió.

Renovarse para seguir

La directora también ha sido testigo de la transformación de varias generaciones de estudiantes. Aunque los perfiles cambian con el paso del tiempo, sostiene que la institución ha sabido adaptarse a las nuevas formas de entender y practicar la danza.

“En cada década el perfil de los alumnos es diferente, por supuesto. Todo cambia, pero el Ballet de Cámara también cambia y es importante que siempre hemos evolucionado, tanto en las nuevas formas de bailar la danza clásica como en el neoclásico y el contemporáneo”, explicó.

Lo que permanece intacto, afirmó, es el valor de la técnica como fundamento de cualquier expresión dancística.

“La técnica del ballet es la base de toda la danza. Realmente, si tú bailas ballet, si tienes técnica de ballet, puedes bailar cualquier cosa. Y la disciplina que esto implica, eso no cambia”.

Quizá esa convicción explica la permanencia de una institución que ha atravesado distintas épocas sin perder vigencia. Para Lucy Arce, el vínculo con la danza nació desde la infancia, cuando una maestra de primaria despertó una pasión que terminaría definiendo su vida.

“No sé ni cómo me llegó. Desde muy pequeña me encantaba cantar y bailar. Tuve una maestra en primaria que yo creo que también era bailarina, porque nos puso a bailar desde chiquitos. De ahí me enamoré de ella y de la danza”, finalizó.

CT