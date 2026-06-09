El Mundial llegó al Museo Nacional de Antropología (MNA) con la muestra fotográfica “Futbol 2026” de Annie Leibovitz, la cual reúne dos proyectos de la fotógrafa estadounidense en torno a este deporte y una muestra amplia de su obra de retratos.

La exhibición permanecerá hasta el 30 de agosto en este recinto, en la Sala A1 del Museo Nacional de Antropología, de martes a domingo, de 9:00 a 18:00 horas.

Cabe señalar que el balompié no es ajeno a Leibovitz, ya que ella hizo la campaña del Mundial de Futbol de 1986, que fue en México, sólo que en esta ocasión no quería usar modelos, sino a los verdaderos futbolistas que representarán a la selección mexicana. “No me interesan los modelos, me interesa la gente”, explicó.

Aunque la exposición “Futbol 2026” ya puede visitarse en el Museo Nacional de Antropología (MNA), Annie Leibovitz considera que el proyecto aún está lejos de concluir. Ayer, durante la conferencia de prensa previa a la inauguración, la fotógrafa estadounidense confesó sentirse “un poco avergonzada” porque la serie todavía no alcanza el resultado que imagina.

Leibovitz explicó que aún le faltan jugadores por retratar y adelantó que continuará trabajando en el proyecto durante los próximos meses. Incluso expresó su interés por asistir a algunos partidos del Mundial para fotografiar a los aficionados en las tribunas y ampliar así su mirada sobre el fenómeno futbolístico.

Lejos del glamour que caracteriza muchas de las sesiones que realiza para revistas como Vogue y Vanity Fair, la fotógrafa optó en esta ocasión por escenarios mucho más cercanos a la esencia popular del juego. En lugar de estadios o producciones sofisticadas, retrató a los futbolistas en canchas llaneras encontradas a lo largo de carreteras mexicanas.

La idea tiene su origen en una experiencia que vivió con Pelé en 1981. Leibovitz recordó que, mientras realizaba un retrato del astro brasileño, un patrocinador del futbolista le impidió fotografiarlo con unos zapatos desgastados que solía usar. Entonces, Pelé le ofreció una alternativa inesperada.

“Le estaba haciendo el retrato, pero su patrocinador no me dejó fotografiarlo con sus zapatos viejos; tenía que usar los nuevos. Entonces Pelé, muy amable y diplomático, me dijo: ‘Sabes, no debo usar zapatos. Cuando era niño jugaba descalzo’. Se quitó los zapatos y así lo fotografié”, relató.

La imagen resultante mostraba únicamente los pies del futbolista hundidos en el lodo. Aunque la National Portrait Gallery de Washington rechazó la pieza por considerar que no era un retrato, Leibovitz siempre defendió lo contrario. Décadas después, aquella fotografía se convirtió en una referencia fundamental para su nueva aproximación al futbol.

La muestra, ayer inaugurada, reúne imágenes de figuras internacionales como David Beckham, Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappé y Christian Pulisic; de las futbolistas Alex Morgan, Isabelle y Annabelle Chukwu, y Montserrat Saldívar; así como de integrantes de la Selección Mexicana, entre ellos Guillermo Ochoa e Israel Reyes.

En las fotografías aparecen tanto en poses estáticas como en acciones que exaltan la potencia física y la plasticidad de sus movimientos, desde una atajada hasta la ejecución de una chilena.

CT