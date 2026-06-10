Hace unos años, el proyecto comenzó como una exposición fotográfica. Un grupo de autores compartía imágenes inspiradas en las calles de Tokio; captaban sus contrastes urbanos y su vida cotidiana. Con el tiempo, la idea empezó a crecer. Se sumaron artistas visuales, diseñadores, músicos y creadores de distintas disciplinas. La fotografía dejó de ser el único punto de encuentro y el proyecto se transformó en algo más amplio.

Esa evolución llegará nuevamente a Guadalajara con “Tokyo Streets X”, una muestra internacional que se realizará del 12 al 26 de junio, en Galería Sepia, en la Colonia Americana. La exposición reunirá a 20 artistas y presentará fotografía, pintura, diseño y otras expresiones creativas que buscan fortalecer el diálogo cultural entre Japón y México.

El proyecto forma parte de la plataforma internacional “Tokyo Streets”, fundada en la capital japonesa por el fotógrafo y curador Adam Benedicto.

A través de exposiciones, publicaciones y colaboraciones artísticas, la iniciativa ha construido una red de intercambio entre creadores de distintos países. Guadalajara se ha convertido en una de sus escalas más importantes fuera de Japón.

Para el artista Ricardo Magdaleno, impulsor del proyecto en México, esta nueva edición representa un paso natural dentro del crecimiento que ha experimentado la iniciativa durante los últimos años. “Esta vez vamos a hacer un nuevo evento que se llama ‘Tokyo Streets X’. Es una iniciativa que nació después de haber realizado ya varios eventos de ‘Tokyo Streets’”, explica el artista en entrevista con EL INFORMADOR.

“Con mi socio, el curador que vive en Tokio, se nos ocurrió hacer otro evento que integrara diseño, arte, fotografía y música. Como yo me dedico más a la pintura y al arte, y él a la fotografía, pensamos en crear algo que reuniera distintas disciplinas. Así nació ‘Tokyo Streets X’”.

La diferencia principal respecto a las exposiciones anteriores se encuentra precisamente en esa apertura. Mientras “Tokyo Streets” se concentraba en la fotografía, “Tokyo Streets X” funciona como un encuentro multidisciplinario donde conviven distintas formas de creación. “Decidimos separarlo de ‘Tokyo Streets’ para que hubiera una diferencia clara entre ambos proyectos. ‘Tokyo Streets X’ funciona más como un pequeño festival multidisciplinario. Nació en Tokio, donde normalmente lo realizamos, y esta es la primera vez que lo voy a hacer aquí, en Guadalajara”, dice.

La muestra llega, además, en un momento particular para la ciudad. Su realización coincidirá con el periodo en que Guadalajara recibirá visitantes nacionales e internacionales debido a las actividades vinculadas con la Copa Mundial de Futbol 2026.

Para Ricardo Magdaleno, la presencia de ese flujo turístico representa una oportunidad para acercar el proyecto a nuevos públicos. “Justamente una de las razones por las que quisimos hacer el evento en estas fechas fue porque teníamos disponible la galería y porque va a llegar mucho turismo, muchos extranjeros y también visitantes de distintas partes de México. Decidimos aprovechar las fechas de los partidos que se celebrarán en Guadalajara para realizar el evento. Ojalá haya una buena recepción como la vez pasada y la gente se dé una vuelta”, comparte.

El camino sigue en la CDMX

Después de la edición en Guadalajara, el proyecto viajará a la Ciudad de México para una nueva exposición enfocada en fotografía. Más adelante regresará a Tokio para cerrar el año con una nueva edición en Japón. La intención es seguir ampliando la red de colaboración entre creadores de ambos países y generar nuevas oportunidades de intercambio artístico. “La idea es seguir fortaleciendo este enlace cultural entre México y Japón a través del arte y la fotografía. Eso me emociona mucho. Ya está sucediendo, pero me gustaría hacerlo todavía más grande. Me gustaría convertirlo cada vez más en un festival, conseguir más patrocinadores, involucrar más marcas y traer más artistas japoneses a México”, dice Magdaleno.

Por lo pronto, durante dos semanas, la Colonia Americana se convertirá en un punto de encuentro para imágenes, pinturas, diseños y miradas procedentes de Tokio. Un espacio donde dos urbes dialogan a través de la creación artística y donde las fronteras geográficas quedan reducidas a la distancia que existe entre una obra y quien la contempla.

Pieza de Ricardo Magdaleno titulada “Personality Crisis” (2025); es acrílico sobre tela. CORTESÍA

Tan lejos y tan cerca

La relación entre Tokio y Guadalajara se encuentra en el centro de la propuesta. Más que reproducir una exposición japonesa en territorio mexicano, el proyecto busca construir un espacio de intercambio entre dos ciudades que, aunque distantes geográficamente, comparten una intensa actividad cultural y una creciente comunidad creativa.

“En realidad esto sucede en cada edición de ‘Tokyo Streets’ en Japón. Tokio es una ciudad llena de turismo. Está llena de gente de todo el mundo”, cuenta Magdaleno.

“Los eventos se realizan en lugares turísticos y el flujo de visitantes es internacional. Estamos acostumbrados a recibir muchísima gente de muchos países, pero eso sucede allá, no aquí. En México, los últimos eventos han tenido principalmente público local. Eso también me gusta mucho, que la gente local vea el proyecto”.

La edición tapatía contará con 20 participantes entre fotógrafos, pintores y creadores visuales. Muchos de ellos formaron parte de la versión más reciente realizada en Tokio, lo que convierte a Guadalajara en una extensión directa de aquella experiencia.

“Todos son nuevos. La vez pasada hubo doce fotógrafos y ahora también habrá fotógrafos, pero todos son distintos. Es una nueva curaduría y una nueva convocatoria. Nada se repite. La vez pasada yo expuse fotografía y fui parte del grupo. Esta vez también participaré, pero con pintura, porque me dedico más a la pintura que a la fotografía. Soy el único expositor que se repite, pero con un trabajo completamente distinto”, explica.

El crecimiento del proyecto ha llamado la atención de distintas instituciones vinculadas con la promoción cultural japonesa. Durante los últimos meses, “Tokyo Streets” ha contado con el respaldo de organismos como la Fundación Japón y ha comenzado a colaborar con la Asociación México Japonesa, una de las organizaciones más importantes de la comunidad nikkei en el país. Para Magdaleno, esos vínculos confirman que la iniciativa ha encontrado una ruta de desarrollo que va más allá de una exposición aislada.

“En el último evento tuvimos el apoyo y patrocinio de la Fundación Japón. Les encantó el proyecto. Ahora estamos conectados no solo con la Fundación Japón, sino también con la Asociación México Japonesa. Les gustó mucho el proyecto y me invitaron a llevarlo allá. Todo eso demuestra que el proyecto sigue creciendo. Cada vez se hace más grande”, indica.

CT