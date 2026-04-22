Rosana se reinventa en el FICG con una docuserie que apuesta por inspirar y no impresionar

La cantante española Rosana decidió mirar hacia adentro antes que hacia los escenarios. En lugar de recurrir a la celebración de su trayectoria desde la espectacularidad, optó por construir un relato íntimo que cuestiona el éxito, el miedo y la manera de habitar la vida. Así nació “Mejor Vivir Sin Miedo”, la docuserie que presentó en el Festival Internacional de Cine en Guadalajara (FICG) , donde la artista debuta como guionista y directora en un formato que amplía su universo creativo.

El proyecto, conformado por tres episodios de 45 minutos, se inserta en OMOW (Otro Mundo, Nuestro Mundo), una plataforma conceptual desde la cual la cantante articula su visión personal y artística. La obra fue incluida en las secciones Showcase de Series, Cinema Libre y Son de Cine in-Edit del festival.

Durante su encuentro con medios, Rosana reconoció el desconcierto y la emoción que le generó enfrentarse a un terreno desconocido. “Para mí esto es una primera experiencia. Estoy ahora mismo como pato mareado en mitad de este mundo que para mí es absoluta y rotundamente nuevo”, confesó entre risas.

Rosana presenta en el FICG una docuserie íntima sobre el miedo, el éxito y la vida

La cantante subrayó que el documental no nació desde la necesidad de hablar de sí misma, sino como una forma de agradecer a quienes la han acompañado durante décadas. “Este documental está hecho precisamente para un reconocimiento a ese público que ha estado siempre y que me ha traído hasta aquí de la mano y que no me ha soltado nunca”, afirmó.

EL INFORMADOR/J. Acosta

Admitió que el salto de la música al cine fue una experiencia tan desconcertante; sin embargo, encontró una forma distinta de diálogo con su audiencia. “Es la primera vez que me veo a mí misma, no en un concierto. Me pareció superloco, pero muy bonito, sobre todo por lo que la gente sintió”, explicó.

Esa intención definió el enfoque del proyecto desde su origen: “Para mí hay dos maneras de hacer un documental: una es intentando impresionar, pero hay algo que a mí me gusta más que impresionar, que es intentar inspirar”, señaló. La decisión implicó riesgos, pero también una postura ética frente al relato de su propia vida.

“Es más arriesgada, pero es verdad”, dijo al referirse a esa elección. Y agregó que el objetivo era mostrar que existen múltiples formas de entender el éxito. “Creo que de verdad hay muchas maneras de vivir el mismo éxito y que eso es algo que los chicos, los jóvenes, deberían tener muy en cuenta”, apuntó.

“Mejor Vivir Sin Miedo” muestra a Rosana desde su lado más personal y reflexivo

Detrás de la serie estuvo la productora Anna Saura Ramón, quien destacó el carácter poco convencional del proceso. La docuserie se construyó sobre la marcha, con la protagonista completamente involucrada en cada etapa. “No es como un biopic al uso, ella siempre tuvo muy claro que quería hacer algo diferente, no un documental de autopromoción”, explicó.

El desarrollo del proyecto se dio de forma orgánica, sin un guion cerrado desde el inicio. El equipo comenzó a filmar mientras la historia se iba revelando, integrando incluso el propio proceso creativo dentro del relato. Esa decisión convirtió a la serie en una especie de “película dentro de la película”, donde el espectador puede observar tanto el resultado como su gestación.

La edición también se adelantó al rodaje, en un ejercicio poco habitual que implicó tomar decisiones narrativas sin contar aún con todo el material. La montajista Desiree Duro relató que el trabajo se desarrolló en la propia casa de la cantante, en un entorno que favoreció la cercanía y la reescritura constante. “Llegamos a casa de Rosana… y hemos estado tres meses y medio juntos todo el rato”, comentó.

Ese modelo de trabajo permitió que el guion permaneciera abierto hasta el final. “Hemos ido constantemente reescribiendo a medida que también íbamos montando, el guion nunca se deja de escribir hasta que no se termina el montaje”, explicó Duro, quien destacó la libertad creativa que caracterizó al proyecto. La cercanía entre el equipo y la protagonista facilitó un diálogo continuo que enriqueció la narrativa.

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Para Saura, esa dinámica implicó desafíos, pero también consolidó una forma de trabajo colectiva. “Ha habido momentos complicados, pero al final todo se va encauzando”, señaló, al tiempo que reconoció la solidez del equipo. El resultado, aseguró, dejó una sensación de satisfacción compartida, donde las dificultades del proceso quedaron en segundo plano frente a la obra terminada.

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