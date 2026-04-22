Carlos Salcido lleva su historia de vida a la pantalla en el FICG

Este jueves, en el marco del Festival Internacional de Cine de Guadalajara (FICG), se estrenará “Destino de Guerrero. La historia de Carlos Salcido”, documental dirigido por Gonzalo Lamela que recorre la vida del exfutbolista jalisciense desde una mirada íntima y reflexiva.

El documental se construye como un retrato de resiliencia, disciplina y origen, donde la figura del futbolista se diluye para dar paso a una historia que busca conectar con cualquier espectador.

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En entrevista con EL INFORMADOR, Salcido reconoce que el proceso de revisitar su trayectoria le permitió detenerse en FICGaspectos que durante años quedaron en segundo plano. “Realmente es el valor de lo hecho. Como futbolista va pasando tu vida muy rápido, te alejas de muchas cosas”, comparte, al tiempo que explica que el proyecto surgió también como una forma de motivar a otros.

En ese ejercicio de memoria, añade, emergen tanto los aciertos como las dudas. “Empiezas a recordar y empiezas a darle valor a todo este camino en el que pudiste trascender, darte cuenta de cosas que a lo mejor pudiste haber hecho diferente o mejor, pero también te diste cuenta de que también hiciste muy bien”.

“Destino de Guerrero” muestra el lado más íntimo de Carlos Salcido en el FICG

El documental no evade esa dualidad. Por el contrario, la abraza como parte esencial del relato. Para Salcido, observar su propia historia desde fuera implicó reconocer dimensiones que antes no había terminado de procesar. “Esta historia también deja una enseñanza, ver lo poquito o mucho que se logró y que en su momento tal vez no le había dado ese valor… y sobre todo te pone muy firme para ver lo que sigue”, señala.

Uno de los momentos más significativos del rodaje fue el regreso a Ocotlán, su lugar de origen. Ahí, entre calles familiares y recuerdos persistentes, el relato adquiere una carga emocional más profunda. “Siempre es parte de mi vida, de mi historia, nunca me he olvidado de dónde vengo”, afirma. El reencuentro con esos espacios fue profundamente emocional. “Te remontas a esos momentos difíciles, te mueven en la cabeza esos sentimientos y ahí te das cuenta de que a lo mejor pudiste hacer otras cosas, pero es padre; al final esos sentimientos te hacen crecer mucho más”.

“Destino de Guerrero” apuesta por una narrativa introspectiva, donde el pasado se convierte en una herramienta para entender el presente. Salcido lo resume como un ejercicio de reconocimiento y aprendizaje constante , en el que la disciplina y la mentalidad aparecen como ejes centrales de su historia.

La idea de verse en la pantalla grande, confiesa, nunca formó parte de sus planes. “No, ni idea”, dice con una mezcla de sorpresa y satisfacción. “De pequeño o adolescente tienes muchas dudas, no sabes qué te depara la vida, y desde que me topé con el futbol es una historia que siempre me ha sorprendido”. Esa misma incertidumbre es la que hoy busca resignificar a través del documental, como una invitación abierta a quienes aún construyen su propio camino.

“Es darte cuenta de que se pueden hacer ciertas cosas y que hay que tener mentalidad y disciplina para hacer grandes cosas”, concluye.

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