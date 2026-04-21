La cantante española Rosana presentó su docuserie “Mejor Vivir Sin Miedo” en el marco del Festival Internacional de Cine en Guadalajara (FICG), un proyecto que marca una nueva etapa en su trayectoria artística al incursionar como guionista y directora. La obra, integrada por tres episodios de 45 minutos, forma parte del universo creativo OMOW (Otro Mundo, Nuestro Mundo) y muestra una revisión íntima de su historia personal, sus orígenes y la manera en que concibe la vida más allá de la música.

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Durante su encuentro con medios y público, la artista, que se mostró cercana, sonriente y cálida con sus admiradores, subrayó que el proyecto no responde a la estructura tradicional de un documental biográfico, sino que se construye desde una dimensión emocional y reflexiva que busca dialogar con quienes la han acompañado a lo largo de tres décadas de carrera. “Lo primero que quiero decir es que no es un documental estándar. Es un documental en el que me desnudo emocionalmente y explico por qué, a partir de este momento, quiero tener encuentros con ustedes que tengan mucho más que ver con las emociones y con otro tipo de experiencias que con la propia música”, expresó.

La presentación en Guadalajara tuvo un significado particular para la cantante, quien recordó que México fue uno de los primeros países en los que experimentó el impacto masivo de su música y el vínculo con el público. En ese sentido, evocó uno de los momentos fundacionales de su carrera, cuando se presentó por primera vez en un escenario de gran escala. “El hecho de venir a Guadalajara, de venir a mi queridísimo México, es muy especial para mí. La primera vez que salí a un escenario grande fue aquí, en el Estadio Azteca. Recuerdo que estaba lleno y yo miraba hacia atrás porque no sabía a quién estaban presentando. Pensaba: ‘¿Quién viene?’, y me decían: ‘Eres tú’. Esa fue la primera vez que entendí el cariño del público mexicano”, relató.

Un recuento visual de su trayectoria

La docuserie se construye como un recorrido por la vida y las decisiones que han marcado el camino de la artista, incluyendo episodios difíciles dentro de la industria musical. Rosana explicó que el proyecto aborda, entre otros temas, el momento en que decidió no aceptar ciertas condiciones contractuales y las consecuencias que esa decisión tuvo en su visibilidad mediática. “Hubo un momento en el que, por no firmar lo que la compañía quería, me bajaron de la radio, de los medios y de todos lados. Yo dejé de existir. Incluso hubo quien dijo que me había suicidado. Fue algo muy duro”, recordó.

Sin embargo, l a artista insistió en que el sentido del proyecto no radica en la confrontación, sino en la posibilidad de transmitir un mensaje de esperanza y responsabilidad social , especialmente en un contexto donde las problemáticas emocionales afectan cada vez más a la población infantil y juvenil. “Hace siete años me llegó la noticia de que había aumentado el índice de suicidios en niños entre 8 y 13 años en casi un 40%. Eso me hizo pensar que no podía seguir haciendo las cosas igual. No podía limitarme a hacer discos y conciertos y volver a casa como si nada”, señaló.

A partir de esa reflexión, la cantante decidió impulsar un proceso creativo que ampliara su campo de acción y que colocara en el centro temas relacionados con la salud emocional, la comunidad y la empatía. En ese marco surge OMOW, un proyecto que busca generar encuentros y actividades con distintos sectores de la sociedad. “Quiero ir más allá de la música. Quiero trabajar con las emociones y con la humanidad. No hablo de política; hablo de personas”, afirmó.

Rosana anuncia “Más que Barrios” y nuevas presentaciones tras su paso por el FICG

La presentación en el Festival Internacional de Cine en Guadalajara también sirvió para anunciar que el proyecto continuará desarrollándose en nuevas iniciativas, entre ellas un programa comunitario enfocado en el trabajo directo con barrios y comunidades. “Estamos preparando un proyecto que se llama ‘Más que barrios’, que busca encontrarnos con la gente, con la vida y con la verdad de la calle. No se trata de destruir nada, sino de construir juntos”, explicó.

Además, la artista adelantó que su regreso a Guadalajara incluirá próximas presentaciones en vivo y actividades vinculadas al desarrollo del proyecto creativo que ha impulsado en los últimos años. “De aquí a nada no solamente vendremos a cantar, sino vendremos a alborotar un poquito. Habrá un montón de cosas bonitas y emocionantes que reflejen todo lo que venimos gestando desde hace siete años”, comentó.

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“Mejor Vivir Sin Miedo” forma parte de las secciones Showcase de Series, Cinema Libre y Son de Cine in-Edit del Festival Internacional de Cine en Guadalajara, consolidando la presencia de la artista en un espacio que combina cine, música y reflexión social. El proyecto se presenta como una síntesis de su trayectoria artística y, al mismo tiempo, como una plataforma para impulsar nuevas formas de diálogo con el público, al que Rosana, insiste, les debe todo.

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