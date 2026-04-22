¿Dónde hallar la claridad tras la pérdida de un ser amado? “Dispatch” lo explora en el canto del cauce del río, en la espalda encorvada de una mujer en el mercado de flores, en la sombra de un árbol de baniano; no hay duelo que no busque su propio refugio. Con una duración de 85 minutos, el largometraje de la cineasta y comediante Anu Vaidyanathan llegará a las salas de la Cineteca este próximo 24 de abril como parte de la selección “Panorama Internacional” de la actual edición 41 del Festival Internacional de Cine en Guadalajara (FICG).

Tomando como punto de partida el fallecimiento de su suegra, Vaidyanathan regresa en “Dispatch” a su tierra materna, India, para ahondar en las metáforas y rendir un homenaje a dos de las mujeres más importantes de su historia: Alamelu y Saroj, su madre y su suegra.

Dividida en seis movimientos, tal y como una composición musical y filmada con un iPhone, la obra biográfica retrata con terrible sensibilidad la sutileza del paso del tiempo, las experiencias que moldearon a la directora y a quienes dejaron huella en su forma de mirar, entender y resignificar el mundo. “Dispatch” es, en pocas palabras, una carta de amor a la vida.

“Dispatch” se presenta en el FICG 41 como una íntima exploración del duelo, la memoria y la vida

En entrevista con EL INFORMADOR, Vaidyanathan compartió cuánto representa para ella formar parte de la selección oficial del FICG: “Amo a los cineastas que hay, sobre todo, en México. Yo empecé escribiendo guiones de ficción y, debido a que la dramaturgia es tan dinámica, siempre me he sentido fascinada por la escritura de Latinoamérica y Centroamérica, tanto en novela como en lo cinematográfico".

"Me inspiran los cineastas de las regiones del centro y del norte que realizan cine independiente […]. Estoy emocionada porque el Festival Internacional de Cine de Guadalajara es uno de esos lugares con los que sueles soñar. Durante muchos años soñé con venir a México y conocer a los artistas que admiro. Esta será mi primera vez, y estoy realmente muy feliz”, detalló.

Vaidyanathan también habló de lo desafiante que fue grabar “Dispatch”, ya que durante su filmación recorrió regiones como Punjab, Bengal, Tamil Nadu y Karnataka en pleno verano, con temperaturas que rondaban los 45 grados. “Mi herramienta de producción fue un iPhone; incluso tomé prestado el teléfono de mi madre y usé también mi viejo iPhone 12. […] Sí, filmar sola, especialmente en el norte de la India, conllevó muchos retos logísticos. Por fortuna, la gente fue muy hospitalaria. Otra cosa es que todo se hizo por nuestra cuenta. Y creo que eso también fue una declaración artística de la cual me siento muy orgullosa”.

La directora refirió que, si bien “Dispatch” es presentada en el FICG como un documental, ella la aborda más como un filme ensayístico: “No considero la ‘no ficción’ algo sencillo, ya que implica un gran esfuerzo en torno a la memoria y a la imaginación”.

Anu Vaidyanathan convierte la pérdida personal en un ensayo cinematográfico lleno de metáforas y sensibilidad

Frente al dolor que significó la pérdida de Soraj, su suegra, Vaidyanathan explicó que editar el largometraje fue muy difícil en el aspecto emocional; “cuando la película terminó y regresé a la casa de mi suegra, no fue una experiencia emocionalmente feliz para mí; sufrí, pero, viéndolo en retrospectiva, el duelo es algo que aporta mucha claridad.”

Para la cineasta, “Dispatch: Letters to the living” halla parte de su claridad hacia la muerte en las metáforas de la cotidianidad: “Soy escritora ante todo, así que escribí un ensayo de unas diez mil palabras, yo sabía que el árbol de baniano, el río y el mercado de flores eran mis espacios del recuerdo. Las mujeres en la India normalmente no salen todas las noches, así que convivimos en espacios pequeños; vamos al mercado de flores con nuestras madres, […] las metáforas son un lugar de encuentro para las mujeres, son lugares silenciosos”.

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Por otro lado, Vaidyanathan refirió que en la cinta, “los banianos [los árboles] son muy significativos para mí, porque en cada sitio donde viví había muchísimos de ellos. En ese sentido, siento que el baniano debería ser una especie de “palabra matriarcal”, sientes algo cada vez que miras ese árbol. Dado que la vida es tan ajetreada, necesito un recordatorio de ese valor, un baniano es como un regalo”.

La directora compartió por último que “Dispatch” tendrá un par de proyecciones en Puebla y Ciudad de México, además, espera que el filme arribe a otros tres festivales de cine.

“Dispatch” tendrá su función inaugural en la sala 2 de la Cineteca este próximo 24 de abril en punto de las 16:40 horas.

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