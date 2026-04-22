La Escola Superior de Cinema i Audiovisuals de Catalunya (ESCAC) y el Festival Internacional de Cine en Guadalajara (FICG) anunciaron, a través de una rueda de prensa llevada a cabo en el Conjunto Santander de Artes Escénicas, a los becarios de 2026: Viviana Zúñiga Rojas y Gustavo Mateu Paredes. La conferencia estuvo presidida por el productor Eduardo San Martín y Ximena Urrutia Partida, directora de Industria y Mercado del FICG, además de contar con la presencia de los alumnos y productores aspirantes al estímulo, mismo que cubre un posgrado en producción cinematográfica.

Con toda la atención del público, Urrutia dio a conocer a las personas que cursarán el posgrado de “Film Bussines” en Barcelona, mismo que pretende propiciar el talento cinematográfico de México, además de fomentar lazos con la industria española. Dicho posgrado se cursará de manera presencial en Terrassa, Barcelona, de enero a junio de 2027.

San Martín indicó que para esta convocatoria de la Beca FICG-ESCAC se presentaron 138 aspirantes cuyos trabajos pasaron por una revisión exhaustiva “responsable y con cariño”, enfatizó San Martín. Tras pasar por una selección previa, cinco finalistas fueron entrevistados por la ESCAC, lo que resultó en los dos ganadores. “Fue un proceso bellísimo, conocimos a gente muy interesante”, expresó San Martín.

Urrutia, por otro lado, explicó que debido a la gran demanda de aspirantes, directivos de la ESCAC deliberaron otorgar dos becas para este año. “Se nota el potencial que tenemos de este lado. […] Es muy importante ver qué está pasando, concretamente, en Latinoamérica”, apuntó Urrutia.

La primera Beca FICG-ESCAC en ser anunciada fue la integral, la cual incluye —gracias al esfuerzo en conjunto con el FICG—: vuelos redondos de la Ciudad de México a Barcelona; hospedaje durante toda la duración del programa; y la matrícula completa del posgrado del “Film Bussines”, además de viáticos. La ganadora de esta modalidad fue Viviana Zúñiga Rojas, de Veracruz (quien se presentó vía online). Por otro lado, la segunda beca, que solo cubre la totalidad de la matrícula sin contar con los viáticos, fue anunciada para Gustavo Mateu Paredes, de Guatemala.

La bondad de esta beca, señaló Urrutia, es que “les enseña a comercializar sus proyectos a través de festivales como este [el FICG]. Estamos haciendo esto [la beca], por la necesidad fundamental de que haya espacios para jóvenes que están introduciéndose en la producción del cine”.

Tanto Zúñiga Rojas como Mateu Paredes expresaron su agradecimiento al recibir la Beca FICG-ESCAC. Rojas enfatizó que va “con una gran responsabilidad, sobre todo, de poder compartir nuestras historias. […] Somos punto de partida y de entrada”.

Finalmente, en entrevista como esta casa editorial, Mateu Paredes compartió que a través de esta beca pretende “promocionar y desarrollar proyectos de cine de autor. […] Yo soy de una generación en Guatemala que estuvo muy marcada por el conflicto armado interno, por la guerra. Entonces, toda la generación de nuestros padres fue silenciada por mucho tiempo. Ahora que nosotros tenemos una plataforma para hablar, como lo es el cine, me hizo tener la responsabilidad de que todo lo que fuéramos a hablar tuviera una importancia social. Así que las películas que busco desarrollar son con contenido político, LGBT; poniendo foco en cosas que cuesta hablar en sociedades como la centroamericana, o la guatemalteca. Lo que estoy haciendo ahora es desarrollar proyectos con esta visión desde México pero tejiendo puentes entre Centroamérica”.

MF