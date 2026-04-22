El famoso físico alemán, Albert Einstein, considerado el científico más importante del siglo XX, tenía una filosofía de vida bastante peculiar.

Conocido por su teoría de la relatividad general y su estudio científico del origen y evolución del Universo (cosmología), recibió el Premio Nobel de Física en 1921 . A pesar de que se le considera “el padre de la bomba atómica”, el científico siempre advirtió sobre su uso y abogó por el pacifismo con una fuerte devoción por la libertad individual y de expresión.

Al ser el “personaje del siglo XX”, según la revista Time, Einstein no solo dejó sus descubrimientos como legado, sino que trascendió como persona y su filosofía de vida es un tema que incluso hoy en día llama bastante la atención.

Reflexiones de Albert Einstein

Dejando de lado sus estudios científicos, Einstein sostenía varias reflexiones interesantes, frutos de su paso por el mundo. La frase "la monotonía y la soledad de una vida tranquila estimulan la mente creativa” llama demasiado la atención , y hasta el día de hoy, es una de sus ideas más conocidas.

El personaje aboga que la creatividad no siempre viene de la mano del constante movimiento, sino de la tranquilidad y la reclusión de los ruidos exteriores. En algunas interpretaciones, la frase se centra en una vida tranquila y monótona, mientras que en otras hace referencia a la soledad.

De aquí podemos deducir que su brillantez probablemente fue muy influenciada al llevar una vida menos agitada, por consiguiente, un ambiente favorable para poder pensar mejor.

Hoy por hoy esta idea tiene todavía más relevancia, pues vivimos en una era en donde contantemente estamos consumiendo diferentes tipos de contenidos, algo que llega a sobre estimularnos y haciendo más complicada la capacidad de retención y aprendizaje. Según Einstein, todo el caos de la vida diaria es un obstáculo para sostener un pensamiento libre y profundo.

Asimismo, no manifiesta que la soledad está asociada al rechazo, aburrimiento y rezago social, sino que es una manera de mantenerse enfocado y lograr prestar atención correctamente.

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