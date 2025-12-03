"Para escribir hay que vivir": Elísabet Benavent presenta 'Esnob' en la FIL

En un rincón luminoso de la FIL Guadalajara, en medio del bullicio de lectores y montañas de libros, Elísabet Benavent —una de las autoras más leídas en lengua española, creadora del universo "Beta Coqueta"— presenta "Esnob", su título más reciente, una comedia romántica donde por primera vez permite que la voz masculina lleve el mando, y lo hace desde un lugar que desafía clichés, cuestiona privilegios y juega con los códigos de su género sin pedir permiso.

La autora reconoce, conversando con EL INFORMADOR, que "Esnob" nació con un plan distinto: sería una novela narrada a dos voces, 50/50 entre Alejo y Marietta. Pero algo ocurrió. "La voz de Alejo me enamoró, y la de Marietta se perdió", confiesa entre risas. "Y me pareció muy interesante que no fuera solo un punto de vista masculino, sino el punto de vista masculino de un tipo que viene de un ambiente rancio, de este colegio privado, de vivir dentro de una burbujita donde ha sido malcriado, muy cuidado, y piensa que el privilegio es una garantía. Yo me divertí mucho con este esnob porque no es solo un esnob: es hombre, es privilegiado, es romántico rancio, y eso me generó un montón de preguntas durante la escritura".

Ese personaje —"Alejo", un financiero de élite cuyo mundo se tambalea cuando conoce a una mujer que trabaja el doble y duda la mitad— se convierte así en el corazón de la novela. "Esnob" retrata un choque ideológico y emocional: el de un hombre acostumbrado a que todo funcione a su favor y una mujer, "Marieta", que pisa firme, que trabaja duro y que entiende el amor desde otro lugar.

Benavent reconoce que eso también la llevó a retratar tensiones que conoce bien. "Veo mucho ese papel masculino predominante, un poco condescendiente con la mujer joven. Para que te tomen en serio tienes que esforzarte más. Yo quería mostrar ese privilegio que tiene 'Alejo', cómo se va desprendiendo de él y aterrizando en la vida real. Hay muchos micromachismos que damos por hecho".

Entrevista con la escritora española Elisabet Benavent en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. EL INFORMADOR/A. Navarro

Habla de escenas concretas: cuando "Alejo" asume que "Marieta" es su secretaria, cuando cree que su despacho es el importante, cuando no entiende que en el mundo real el cargo, el esfuerzo y el talento pesan más que el apellido o el dinero. "Me parecía necesario mostrar eso. Y también romper la idea de que solo la mujer busca el amor y que el hombre lo evita. Es muy cansino. Todo el mundo busca que lo quieran. Ese es el motor de la vida".

La ficción como espejo (y desafío)

En "Esnob", Benavent juega con roles invertidos y también con la vulnerabilidad masculina. Nada de héroes inamovibles ni protagonistas que cambian por amor como gesto heroico. "La ficción perpetúa roles que en el mundo real ya no existen así. Cada vez más encuentras mujeres súper comprometidas con su trabajo, que dejan el amor para después, y hombres que quieren formar una familia. Pero la ficción sigue anclada en el estereotipo contrario. Me parecía necesario modernizar eso".

Benavent confiesa que descubrir que la novela no sería 50/50 la enfrentó a un conflicto creativo importante. "Tenía un esquema y me estaba obligando a cumplirlo. Y no me daba cuenta de que los personajes habían crecido. La voz de ella no la encontraba. La de él sí. Tuve que decirme: relájate, cambia. Fue quitarme un peso de encima". Habla del oficio con sinceridad: no cree que nadie que tenga un trabajo creativo se libre del síndrome del impostor.

Con "Esnob", Elísabet Benavent por primera vez permite que la voz masculina lleve el mando, y lo hace desde un lugar que desafía clichés. EL INFORMADOR/A. Navarro

"Siempre piensas: he tenido suerte, ahora me van a pillar, ahora van a ver que no tengo talento" dice. Pero para sobrevivir a esa sensación, sigue el consejo de su editora: "Ella siempre me dice: Para escribir hay que vivir. Si no te sale, quizá es porque tienes que vivir un poco. Y es verdad".

Para Benavent, la Feria Internacional del Libro de Guadalajara es un lugar emocional, casi iniciático. "Fue mi primer viaje fuera de España como escritora. Cada vez que vuelvo, me siento una privilegiada. Esta feria te saca de tu zona de confort; aquí eres una mota de polvo en el universo, y eso está muy bien. Como lectora, esto es el paraíso. La pesadilla de mi maleta, pero el paraíso".

¿Quién es Elísabet Benavent?

Con más de treinta títulos publicados, más de cuatro millones de ejemplares vendidos y adaptaciones audiovisuales como "Valeria" (Netflix), Benavent es uno de los fenómenos literarios más potentes del mundo hispanohablante. Su obra explora el amor contemporáneo con humor, dolor, erotismo y ternura. Escribe sobre amistades profundas, mujeres imperfectas que se atreven a decir lo que sienten, hombres que dudan, relaciones que no responden a moldes narrativos y personajes que buscan —como ella dice— "que los quieran".

Con "Esnob", amplía ese universo, ahora desde una voz masculina que desafía sus propias estructuras y la invita a explorar nuevos territorios emocionales. Benavent lo resume así: "Todo el mundo está buscando que lo quieran. Eso es el motor de la vida. ¿Cómo no escribir sobre eso?".

