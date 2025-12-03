Llega al Teatro Degollado el concierto "Esencia Española"

Por la tarde de este miércoles, la Banda de Música del Estado de Jalisco y el Coro del Estado celebrará n —bajo la batuta del director invitado, Roberto Turlo— el concierto “Esencia Española” , el cual condensa los paisajes sonoros más representativos del repertorio ibérico de los siglos XIX y XX.

Originario de Benicàssim, España, y formado en el Conservatorio de Música de Valencia, Turlo debutará en Guadalajara tras una trayectoria que lo ha llevado como oboísta en las orquestas más relevantes de Europa y América.

Entre su acervo musical, se encuentran colaboraciones con Paquito D’Rivera, Estrella Morente, Sole Giménez y Pepe Rivero.

El programa incluye obras como “Suspiros de España”, de Antonio Álvarez Alonso; pasodobles como “El Gato Montés”; y selecciones sinfónicas de Albéniz y Turina, además de fragmentos de zarzuelas clásicas como “La Revoltosa”, “El bateo” y “La leyenda del beso”.

También se interpretarán secciones de “El amor brujo”, de Manuel de Falla, y piezas de la suite pianística de Albéniz en versiones orquestadas para banda, particularmente “Asturias” y “Sevilla”.

Los boletos, ya disponibles en boletomovil.com y en las taquillas del recinto, contarán con precios de 100 a 250 pesos. El concierto se celebrará en punto de las 19:00 horas en el Teatro Degollado.

Asimismo, Turlo adelantó que el público se encontrará con algunas “sorpresas” que completarán el mosaico de ritmos flamencos, melodías hispánicas y atmósferas folclóricas.

El programa busca generar un viaje emocional a través de distintas vertientes de la música española. Turlo lo resume como “una fiesta de emociones”, integrada por melodías cálidas, ritmos flamencos, guiños a la tradición popular y pasodobles cargados de energía.

