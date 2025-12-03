Miércoles, 03 de Diciembre 2025

Llega al Teatro Degollado el concierto "Esencia Española"

El concierto, que se celebrará hoy en punto de las siete de la noche, contará con la presencia del director español, Roberto Turlo

El Teatro Degollado se alista para una cita marcada por el temperamento de la música española. ESPECIAL / Secretaría de Cultura

Por la tarde de este miércoles, la Banda de Música del Estado de Jalisco y el Coro del Estado celebrarán —bajo la batuta del director invitado, Roberto Turloel concierto “Esencia Española”, el cual condensa los paisajes sonoros más representativos del repertorio ibérico de los siglos XIX y XX.

Originario de Benicàssim, España, y formado en el Conservatorio de Música de Valencia, Turlo debutará en Guadalajara tras una trayectoria que lo ha llevado como oboísta en las orquestas más relevantes de Europa y América.

Entre su acervo musical, se encuentran colaboraciones con Paquito D’Rivera, Estrella Morente, Sole Giménez y Pepe Rivero.

El programa incluye obras como “Suspiros de España”, de Antonio Álvarez Alonso; pasodobles como “El Gato Montés”; y selecciones sinfónicas de Albéniz y Turina, además de fragmentos de zarzuelas clásicas como “La Revoltosa”, “El bateo” y “La leyenda del beso”.

También se interpretarán secciones de “El amor brujo”, de Manuel de Falla, y piezas de la suite pianística de Albéniz en versiones orquestadas para banda, particularmente “Asturias” y “Sevilla”.

Los boletos, ya disponibles en boletomovil.com y en las taquillas del recinto, contarán con precios de 100 a 250 pesos. El concierto se celebrará en punto de las 19:00 horas en el Teatro Degollado.

Asimismo, Turlo adelantó que el público se encontrará con algunas “sorpresas” que completarán el mosaico de ritmos flamencos, melodías hispánicas y atmósferas folclóricas.

El programa busca generar un viaje emocional a través de distintas vertientes de la música española. Turlo lo resume como “una fiesta de emociones”, integrada por melodías cálidas, ritmos flamencos, guiños a la tradición popular y pasodobles cargados de energía.

