La Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana (CANIEM), presentó este martes 2 de diciembre en la Feria Internacional del Libro (FIL), las estadísticas de los resultados, tendencias y perspectivas del sector editorial 2024 , en donde se destacó que en dicho año, la venta de libros realizada por el sector editorial privado mexicano fue de 79.2 millones de ejemplares, lo que refleja una disminución del 2.6 por ciento, comparada con los 81.3 ejemplares vendidos en 2023.

De acuerdo con el Presidente de la Cámara Nacional de la Industria Rural, Diego Echeverría Zepeda, la disminución de ventas "sí es un descenso moderado, pero sobre todo es por la ausencia de las compras gubernamentales," aclaró.

Según el Pre-Tesorero del Consejo Directivo de la CONIEM, Ignacio Uribe, dicha cancelación comenzó dos años atrás: " En 2022 se vendieron más de 37 millones de ejemplares para la secundaria. La cancelación inició en el 2023, año en el que se dejaron de vender alrededor de 28 millones de ejemplares. Entre texto para secundaria y libros infantiles se dejaron de vender 28 millones de ejemplares. Para 2024 esta cancelación significó 15 millones de ejemplares menos," detalló.

Sin embargo, aunque el sector editorial sufrió la cancelación de compras de libros gratuitos de parte del Gobierno, sí consiguió incrementar el valor de facturación de las ediciones propias vendidas, lo que se refleja en el precio promedio por libro de las ediciones nacionales, que pasa de 113.3 en 2023 a 124.7 en 2024, que es alrededor de 11 pesos más por ejemplar.

Por su parte la facturación obtenida en 2024 alcanzó los 11 mil 025 millones de pesos, representando un aumento del 4.8 por ciento respecto al año anterior.

En ese sentido, la temática que generó la mayor facturación en 2024 fue Educación básica, aún cuando el sector editorial privado dejó de participar en los programas de libros gratuitos del Gobierno. Esta temática representa el 30% de la facturación y el 19 por ciento de los ejemplares vendidos.

Por otro lado, en 2024 se rompe la tendencia de reducciones anuales en la venta de libros digitales pues la facturación obtenida por los editores del sector privado alcanza los 265.8 millones de pesos, lo que representa un aumento de 3.3 por ciento en comparación con la cifra de 2023.

Para Uribe, este aumento se debe a un efecto de la pandemia por COVID-19, puesto que hubo un pico en la venta del libro digital en dicho periodo, y que apenas en el 2024 comienzan a recuperarlo.

La facturación total obtenida por las ediciones impresas y digitales asciende a 11 mil 290 millones de pesos, lo que representa un aumento del 5 por ciento respecto al año anterior y dicho crecimiento es el resultado del incremento combinado de los libros impresos (+4.8%) y de las ediciones digitales (+3.3%).

En lo que respecta al ISBN (Número Internacional Normalizado del Libro) en 2024 el Instituto Nacional del Derecho de Autor (INDAUTOR) otorgó 28 mil 955 números ISBN, lo que representa un incremento de 12 por ciento comparado con 2023.

Población lectora

Durante la presentación Uribe detalló que en 2024, el Módulo sobre Lectura del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) donde se indica que 41.8 por ciento de la población alfabeta, de 18 años o más, leyó al menos un libro al año.

Además, de la población que lee libros, el 26 por ciento lo hace en formato digital mientras que el resto lo hace en formato impreso.

En lo que respecta al comercio exterior del libro en 2024 se exportaron 74 millones de libros, con un valor de 123 millones de dólares, mientras que se registró una importación de 114 millones de ejemplares con un valor de 234 millones de dólares, lo que refleja una balanza comercial negativa en 2024, con un déficit de 110 millones de dólares.

Finalmente, los resultados expuestos se basan en datos estadísticos recogidos con la participación de empresas privadas que reportan ingresos anuales superiores a los 500 mil pesos mexicanos.

