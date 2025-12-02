Actrices de México y España dan voz a "Natàlia" en el Conjunto Santander

En la Sala 4 del Conjunto Santander se presentó este lunes La plaza del Diamante, lectura dramatizada realizada en el marco de la FIL Guadalajara y organizada por la Coordinación de Artes Escénicas y Literatura de la Universidad de Guadalajara, a través de Cultura UDG. La propuesta recupera la novela de Mercè Rodoreda, considerada una obra fundamental de la literatura catalana del siglo XX.

La lectura se construye a partir de la adaptación realizada por el Teatre Nacional de Catalunya y el Festival Grec 2023, con dramaturgia de Carlota Subirós y Ferran Dordal, y dirección de Subirós. El montaje concibe la voz de Natàlia como un relato compartido por actrices de distintas generaciones, quienes articulan una memoria que atraviesa momentos de la Segunda República, la Guerra Civil y la posguerra franquista.

El texto traducido al español por Sergio Fernández Martínez, en su edición publicada por Edhasa, revela la experiencia de una mujer del barrio de Gràcia en Barcelona cuyo testimonio refleja las consecuencias de la violencia, la pobreza, la maternidad y la supervivencia en un periodo marcado por la imposición política. La puesta hace visible cómo esas vivencias se desplazan entre generaciones y recuperan la dimensión íntima de la historia.

El reparto reúne a Lurdes Barba, Vicenta Ndongo y Alba Pujol por España, mientras que la participación mexicana está integrada por Ariadne Pellicer, Melisa Guzher, Araceli Flores, Ilse Orozco Corona, Valeria Vittar y Tanya Cosío. La lectura dramatizada tendrá una nueva función este martes a las 20:00 horas. Los boletos se pueden adquirir en este enlace a través de la taquilla en línea del Conjunto Santander de Artes Escenicas o en taquilla del recinto.

