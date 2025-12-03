ECOS Jalisco ofrecerá concierto navideño gratuito

La temporada decembrina llegará al Teatro Alarife Martín Casillas con el debut de la Orquesta Sinfónica ECOS Jalisco (OSEJ), un ensamble juvenil que reúne a 64 niñas, niños y adolescentes de diez municipios y que este jueves 4 de diciembre, a las 19:00 horas, ofrecerá un concierto especial de fin de año. La entrada será gratuita y los boletos podrán solicitarse en la taquilla del recinto desde las 16:00 horas.

El programa mezcla repertorio clásico, música de cine y piezas navideñas. Bajo la dirección del maestro Óscar Daniel García Silva, la orquesta abrirá con la “Radetzky Marsch” de Johann Strauss y fragmentos de Cuadros de una exposición de Modest Moussorgsky. Después, el escenario se llenará de sonidos del cine contemporáneo con arreglos sinfónicos de Avengers, Back to the Future y una selección de películas de Pixar.

Para la segunda parte, el espíritu festivo tomará protagonismo con una suite de El Cascanueces, villancicos tradicionales como Deck the Halls y Silent Night, así como piezas populares del repertorio invernal, entre ellas Christmas Fugue, Ukrainian Bell Carol y Sleigh Ride. En total, más de 45 minutos de música interpretada por una orquesta completa que incluye cuerdas, alientos y percusiones.

La agrupación surge del programa ECOS, Música para la Paz, impulsado por la Secretaría de Cultura de Jalisco, que busca fortalecer la formación musical y comunitaria de las juventudes. Los integrantes —con edades de entre 9 y 19 años— fueron seleccionados tras una convocatoria estatal dirigida a los distintos núcleos de ECOS. Desde julio ensayan cada sábado en la sede de la dependencia, con el objetivo de consolidarse como un referente juvenil en el estado.

Provenientes de Ahualulco de Mercado, Autlán, Guadalajara, Jamay, Ocotlán, Poncitlán, Tlajomulco, Tonalá, Yahualica y Zacoalco, los jóvenes músicos representan el trabajo que ECOS ha desarrollado durante años para impulsar el aprendizaje artístico en comunidades diversas. El proyecto cuenta con un presupuesto anual de 1.14 millones de pesos destinados a operación, formación y equipamiento.

Con este concierto inaugural, la Orquesta Sinfónica ECOS Jalisco formaliza su presencia en la vida cultural del estado y abre un espacio donde las nuevas generaciones pueden encontrarse, aprender y compartir música en un entorno colectivo.

