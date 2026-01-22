Música sinfónica para infancias abre temporada de la OFJ

La Orquesta Filarmónica de Jalisco iniciará su temporada anual de conciertos familiares con una propuesta dirigida a públicos desde los seis años de edad, en la que la música sinfónica se presenta a través de la narración y el juego escénico. La actividad se realizará el domingo 1 de febrero, con dos funciones programadas a las 11:00 y 13:00 horas, en el Teatro Degollado.

Este será el primer concierto del año en formato familiar de la OFJ y busca acercar a niñas, niños y adultos a la experiencia orquestal mediante un programa que articula música, relato y escucha colectiva. La dirección musical estará a cargo de Rodrigo Sierra Moncayo, quien participa como director huésped, mientras que la conducción narrativa recaerá en la actriz y directora de teatro Gabriela Pescador, encargada de enlazar las obras como un relato continuo.

El programa abre con el “Rondó de Les biches”, de Francis Poulenc, pieza que introduce a la orquesta desde una lógica de movimiento y contraste. A partir de ahí, la propuesta se desarrolla como una secuencia musical pensada para mantener la atención del público joven y favorecer una relación directa con los sonidos y los instrumentos.

La segunda obra es “El carnaval de los animales”, de Camille Saint-Saëns, composición que recurre a figuras del mundo animal para construir escenas musicales reconocibles. En esta interpretación, la orquesta contará con la participación de los pianistas Carlos Gutiérrez y Pablo Haro Legaspi, quienes dialogan con el resto del ensamble a lo largo de la pieza.

El cierre del concierto estará a cargo de la Suite “El Pájaro de Fuego”, de Igor Stravinsky, obra que traslada al público a un relato de carácter fantástico mediante una escritura orquestal marcada por contrastes rítmicos y sonoros. Con esta pieza, la OFJ concluye un recorrido que propone a la música como una forma de narración.

Las funciones tendrán lugar en el Teatro Degollado y los boletos están disponibles desde 100 pesos, tanto en las taquillas del recinto como a través del sistema Boletomovil.com.

